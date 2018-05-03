Зі Львова планують запустити авіарейси до Нью-Йорка

Прямі регулярні рейси зі Львова до Нью-Йорка можуть відкрити восени цього року

З міжнародного аеропорту «Львів» восени можуть відкрити прямі регулярні рейси до Нью-Йорка. Про це заявили т.в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло та генеральний директор міжнародного аеропорту «Львів» Тетяна Романовська під час урочистостей з нагоди



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Аеропорт у Львові

Прямі регулярні рейси зі Львова до Нью-Йорка можуть відкрити восени цього року

З міжнародного аеропорту «Львів» восени можуть відкрити прямі регулярні рейси до Нью-Йорка.

Про це заявили т.в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло та генеральний директор міжнародного аеропорту «Львів» Тетяна Романовська під час урочистостей з нагоди відкриття рейсу Львів-Лондон, повідомляється на сторінці львівського аеропорту у Facebook.

«Дуже важливо поєднати Львів з трьома основними фондовими столицями світу: Лондоном, Нью-Йорком та Токіо. Сьогодні перший крок вже зроблено. І зараз треба працювати над тим, щоби зробити у Львові таку четверту бізнес-столицю. Дякую за пророблену роботу Тетяні Романовській, і хотілося б, щоби ви вже на осінь з’єднали нас з другою столицею – Нью-Йорком», - заявив Кокотайло.

Керівник аеропорту Тетяна Романовська підтвердила плани львівського летовища щодо запуску рейсів у трансатлантичному напрямку та заявила про відкриття двох нових рейсів вже незабаром.

«Ми справді активно працюємо над трансатлантичним напрямком. Як з МАУ, так і з закордонними авіакомпаніями. І якщо іноземці планують відразу відкривати щоденні рейси, то наші могли б відкрити два-три рейси в тиждень. Тому більш реалістично, що саме український перевізник полетить першим. І ми є в їхніх планах. Також хочу повідомити, що плануємо оголосити два нові рейси, але поки конкретики казати не буду. Це будуть нові авіакомпанії та нові напрямки. І вони вам сподобаються», - сказала вона.

Як відомо, авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» 1 травня 2018 року відкрила прямий регулярний рейс з Києва до Делі (Індія).

Також повідомлялося, що еміратська авіакомпанія flydubai розглядає варіант запуску рейсів в аеропорти Львова, Харкова, Дніпра та Запоріжжя.