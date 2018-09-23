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    Економіка та фінанси

    ЗМІ: ціна на нафту може зрости до $100 за барель

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    Видобуток нафти - ЗМІ: ціна на нафту може зрости до $100 за барель
    Видобуток нафти

    Саудівська Аравія недооцінила попит на сировину перед введенням американських санкцій

    Саудівська Аравія не здатна в довгостроковій перспективі покрити поточний попит на якісну нафту на тлі скорочення поставок з Ірану у зв'язку із введенням санкцій США.

    Про це повідомила американська газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

    За даними видання, нафтова компанія Saudi Aramco попередила потенційних покупців, що з жовтня зможе поставляти нафту в обмеженому обсязі. Відзначається, що Саудівська Аравія недооцінила попит на сировину перед введенням американських санкцій.

    Як розповіли газеті трейдери, підвищення попиту і нездатність Саудівської Аравії його покрити можуть призвести до стрибка цін на нафту у світі до $90-100 за барель.

    «Ми рухаємося до цінового сплеску, ймовірно, від 90 до 100 доларів за барель, - сказав один нафтовий трейдер. - Постраждає не тільки Іран. Це матиме ефект бумеранга для США у вигляді зростання цін на бензин».

    Раніше світові ціни на нафту наблизилися до $80, причому марка WTI оновила максимум більш ніж за два місяці

    Нагадаємо, 22-23 вересня країни угоди ОПЕК+ зберуться в Алжирі для обговорення досягнень і перспектив угоди дворічної давнини щодо стабілізації об’ємів поставок і цін на нафту.

    Джерело: Кореспондент.net

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