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    Економіка та фінанси

    ЗМІ повідомили про рекордні залишки коштів на рахунках Держказначейства

    Обсяг коштів на рахунках Держказначейства складається з коштів у національній та іноземній валютах
    Станом на 1 січня 2018 року на рахунках Державної казначейської служби України було понад 68,6 млрд гривень, що є найбільшим показником з 2013 року. Зазначений обсяг коштів складається з коштів у національній та іноземній валютах. Про це повідомило джерело інформагентства «Укрінформ». За його інформацією, обсяг коштів на валютних
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    Українські гривні

    Обсяг коштів на рахунках Держказначейства складається з коштів у національній та іноземній валютах

    Станом на 1 січня 2018 року на рахунках Державної казначейської служби України було понад 68,6 млрд гривень, що є найбільшим показником з 2013 року. Зазначений обсяг коштів складається з коштів у національній та іноземній валютах. Про це повідомило джерело інформагентства «Укрінформ».

    За його інформацією, обсяг коштів на валютних рахунках Казначейства у гривневому еквіваленті станом на 1 січня 2018 року становив 63,5 мільярди гривень. Це кошти у інвалюті. «Звісно, ніхто не буде фізично конвертувати валюту у гривні лише, щоб зарахувати на гривневий рахунок і показати реальну цифру. Також важливий показник – динаміка», - наголошує джерело.

    Так, з 2013 по 2017 роки (станом на 1 січня кожного року) гривневий еквівалент на валютних рахунках Держказначайства складав відповідно - 3,7 млрд грн; 3,2 млрд грн; 12 млрд грн; 35,4 млрд грн та 33,4 млрд грн.

    Загальний обсяг коштів на рахунках Казначейства у національній валюті (гривні) та в іноземній валюті (гривневий еквівалент) станом на 1 січня 2018 року склав 68,6 мільярда гривень, що є найбільшим показником за останні роки. Цікаво, що у національній валюті ця сума склала усього 5,099 мільярда гривень.

    Казначейський рахунок формується з податків, зборів, інших платежів державного бюджету і є основним рахунком держави для проведення фінансових операцій і управління коштами державного та місцевих бюджетів.

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