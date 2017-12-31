ЗМІ: Порошенко до кінця тижня підпише закон про бюджет на 2018 рік

Для вступу в силу після підписання президентом закон «Про державний бюджет України на 2018 рік» повинен бути опублікований в офіційній пресі

Президент України Петро Порошенко до кінця цього тижня схвалить підписаний спікером Верховної Ради закон про бюджет на 2018 рік. Про це 112.ua повідомило джерело в Адміністрації президента. «До кінця року очікується підписання президентом держбюджету на 2018 рік», - розповіло джерело в АП. Для вступу в силу після підписання



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Петро Порошенко

Для вступу в силу після підписання президентом закон «Про державний бюджет України на 2018 рік» повинен бути опублікований в офіційній пресі

Президент України Петро Порошенко до кінця цього тижня схвалить підписаний спікером Верховної Ради закон про бюджет на 2018 рік. Про це 112.ua повідомило джерело в Адміністрації президента.

«До кінця року очікується підписання президентом держбюджету на 2018 рік», - розповіло джерело в АП.

Для вступу в силу після підписання президентом закон «Про державний бюджет України на 2018 рік» повинен бути опублікований в офіційній пресі («Офіційний вісник України», газета «Урядовий кур'єр», «Голос України»).

Згідно ст.41 Бюджетного кодексу України, в тому випадку, якщо до початку нового бюджетного періоду (01.01.2018) не набрав чинності (не був опублікований в офіційній пресі до 31.12.2017) закон про державний бюджет або рішення про місцевий бюджет, видатки здійснюються згідно наступним вимогам:

— витрати можуть здійснюватися лише на бюджетні програми, бюджетні призначення щодо яких встановлені законом про держбюджет (для місцевих бюджетів — рішенням про місцевий бюджет) на попередній бюджетний період і одночасно передбачені у проекті закону про держбюджет (рішенні про місцевий бюджет) на наступний бюджетний період, за якими повністю зберігаються цільові обмеження;

— щомісячні бюджетні асигнування загального фонду бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, визначених законом про держбюджет (рішенням про місцевий бюджет) на попередній бюджетний період (2017 рік).

Нагадаємо, 22 грудня голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про Держбюджет на 2018 рік.

20 грудня Верховна Рада України не підтримала постанову щодо скасування рішення про ухвалення в цілому законопроекту «Про Державний бюджет України на 2018 рік».