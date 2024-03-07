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Держдеп США і фонд Маршалла анонсували ініціативу з відбудови міст України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Держдеп США і фонд Маршалла анонсували ініціативу з відбудови міст України
До партнерства планується залучити ключові зацікавлені сторони, технічних експертів та фінансових партнерів
фото: ДСНС

Ініціатива розрахована на три роки і буде офіційно запущена під час Конференції з питань відновлення України в Берліні

Державний департамент США і Німецький фонд Маршалла оголосили про створення Партнерства з містами України, яке має на меті допомогти у відновленні українських міст в умовах війни. Про це йдеться в повідомленні Держдепу США.

«Державний департамент і фонд Маршалла співпрацюватимуть, щоб залучити ключові зацікавлені сторони, технічних експертів та фінансових партнерів до зусиль партнерства, поєднавши енергію й винахідливість бізнесу та приватного сектора, університетів, неурядових організацій і фондів», – зазначається в повідомленні.

При цьому передбачається створення нових трансатлантичних партнерств, програм та альянсів між європейськими й американськими організаціями з метою сприяння відновленню та реконструкції щонайменше трьох українських міст.

Також передбачається взаємодія з урядом України, Європейським союзом та його членами, багатосторонніми банками розвитку та двосторонніми донорами.

Планується, що про ініціативу, заплановану як трирічну, буде повідомлено на Конференції з відновлення України в Берліні. 

Нагадаємо, міжнародна конференція, присвячена питанню повоєнного відновлення України, відбудеться у 2024 році у Берліні.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України спрямував з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,3 млрд гривень на програму швидкої відбудови для 13 регіонів країни.

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Теги: Україна місто

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