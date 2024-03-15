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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Чому операція у Бєлгородській та Курській областях невідворотна

glavcom.ua
Легіон «Свобода Росії», РДК і Сибірський батальйон заявили, що збираються росіян «звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу»
фото: скріншот з відео

«Внутрішньоросійські розбірки із супутніми перегинами нас не стосуються»

Не думав, що доведеться повертатися до теми «Спеціальної Військової Операції зі звільнення Бєлгородської та Курської областей» (я взагалі не люблю думати), але доведеться. Тому що багато питань – навіщо це, який сенс і чи не краще направити ресурси на інші ділянки.

Пояснюю – операція важлива одразу з кількох причин.

Перше – за фактом війну вже перенесено на територію Росії. У потребі цього ніхто не сумнівається? Гадаю, ніхто. Ну, а момент і масштаби операції залишимо Генштабу. Вони краще за нас володіють ситуацією щодо наявних ресурсів і ситуації у тилу противника.

Військовий зміст очевидний – вже нейтралізовано низку об'єктів ППО противника, захоплено командні пункти, є перші полонені. Плюс удари по пускових установках та позиціях тих, хто бив по Сумах та Харкові. Раніше вони прикривалися житловими кварталами, і Україна не могла відповісти. А тепер Україна ні до чого. Внутрішньоросійські розбірки із супутніми перегинами нас не стосуються. Танк можна купити у будь-якому військторгу.

Питання психології та пропаганди. Місцеве населення у паніці біжить. Ілюзії безпеки, непереможної «другої армії світу» та «у путіна все під контролем» впали. Ще й перед виборами у Росії. Це не просто ляпас по самолюбству. Це публічна порка особисто путіна та його команди на очах власного населення та на міжнародній арені.

Ви розумієте, скільки наших партнерів допомагають, бо побоюються «відповіді» з боку РФ? І ось наочна демонстрація – Колос на глиняних ногах і король голий. Боятися нема кого. Вони не просто не можуть серйозно загрожувати третім країнам, вони свою територію не можуть захистити. Вони слабкі. Значить, можна і потрібно дотискати спільними зусиллями.

Китай уважно дивиться та оцінює ризики вкладень. У Кремлі нервують та шукають винних серед своїх. Ці конфлікти теж не роблять їх сильнішими.

Тобто операція у цих регіонах потрібна? Очевидно, потрібна. Дає необхідний результат. Безперечно. Ефективний ривок спецназу з легкою бронетехнікою на Москву був ще ефективнішим, але давайте залишатися реалістами. Не сьогодні.

Хоча можете сміятися, нещодавно був сон. Готуємося до ривка на Москву, а я маю прописати тези та «рибу» для новин по кожному місту, в яке ми заходитимемо. Заздалегідь прописати перед початком операції і затвердити у Генштабі. Ось такі сни. Вважав за краще б бачити уві сні кохану жінку, а не гіпотетичний завал на роботі, але цей сон теж сподобався. Може, віщий?

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Білгород росія звільнення населення Україна

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