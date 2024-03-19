Окопна війна і мобілізація: чому це не змінить ситуацію?

Позиційна (окопна) війна, навіть з додатковими мобілізованими, не змінить кардинально ситуацію

Емоційно-прагматичне

Тут до нас приїздять політики з країн-партнерів і кажуть, що головне – більше мобілізувати на фронт людей.

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Це ті ж самі політики, які дивним чином змінили підходи й не голосують за додатковий пакет допомоги, вишукуючи всякі обхідні шляхи.

Позиційна (окопна) війна, навіть з додатковими мобілізованими, не змінить кардинально ситуацію.

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Нам всім потрібно більше потужної далекобійної високоточної зброї…

І всеохоплюючі санкції з перерізанням шляхів їх оминання…

І, нарешті, визнання країни-терористки – терористкою…

І, головне – не тягнути по пів року з оцим всім…