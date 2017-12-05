ЗМІ: «Роттердамська» ціна на вугілля зробить волинські шахти рентабельними до кінця 2018-го

В першу чергу планують збільшення обсягів видобутку вугілля

Ціна на вугілля, затверджена Міністерством палива та енергетики у жовтні 2017 року, дозволить зробити волинські шахти рентабельними до кінця 2018 року. Про це під час оперативної наради повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Володимира Гунчика, пише Zik. «За такої ціни, яка є на вугілля зараз (2425 грн/т —



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В першу чергу планують збільшення обсягів видобутку вугілля

Ціна на вугілля, затверджена Міністерством палива та енергетики у жовтні 2017 року, дозволить зробити волинські шахти рентабельними до кінця 2018 року. Про це під час оперативної наради повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Володимира Гунчика, пише Zik.

«За такої ціни, яка є на вугілля зараз (2425 грн/т — ред.), цілком реально упродовж 2018 року вивести волинське шахтоуправління на рентабельну роботу, забезпечивши найперше, збільшення обсягів видобутку вугілля», — вважає глава ОДА.

Гинчук також підкреслив, що виплата заробітної плати та погашення заборгованості перед шахтарями є першочерговим завданням для виконавчої вертикалі влади до кінця поточного тижня. «Дякую керівникам профспілок за те, що дослухались до пропозицій голови облдержадміністрації: шахтарі припинили страйк, піднялися на поверхню і вже у четвер третя зміна розпочала роботу. Спільними зусиллями ці питання можливо вирішити» — сказав він.

Нагадаємо, минулого тижня гірники шахти «Бужанська» ДП «Волиньвугілля» знаходилися під землею на знак протесту проти заборгованості із зарплати. Як зазначав Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України, шахтарям у повному обсязі не виплачена зарплата ще за серпень, всього лише 10 відсотків — за вересень, і ні копійки за жовтень. Причиною такої ситуації у галузі Михайло Волинець вважає системне штучне заниження ціни вугілля державних шахт.

За рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з 1 листопада 2017 року ціна реалізації вугілля державних шахт для теплової генерації (ТЕС і ТЕЦ) підвищена на 10% — з 2200 до 2425 грн за тонну.

Експерти відзначають, що така ціна відповідає індексу АРІ2 на вугілля, що торгується в вугільному хабі ARA (Амстердам, Роттердам, Антверпен).

У той же час, в тарифі для ТЕС ціна вугілля, визначена за формулою Роттердам+, становить лише 2113 грн за тонну, що на 312 гривень нижче ціни вугілля державних шахт та реальних цін в Роттердамі. Диспропорція виникла в зв’язку з тим, що формула Роттердам+ враховує не поточні котирування на європейському ринку вугілля, а середньозважені ціни протягом 12 місяців.