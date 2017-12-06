ЗМІ розповіли, як Аграрна академія наук збирає гроші з фермерів

За підозрою у хабарництві затримано директора Інституту агроекології і природокористування

Детективи НАБУ 30 грудня затримали за підозрою у вимаганні хабаря директора Інституту агроекології і природокористування Національної аграрної академії наук України Ореста Фурдичка. Про це спочатку повідомили ЗМІ з посиланням на джерело в правоохоронних органах, а пізніше інформацію на своїй сторінці в Facebook підтвердив ветеран батальйону



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За підозрою у хабарництві затримано директора Інституту агроекології і природокористування

Детективи НАБУ 30 грудня затримали за підозрою у вимаганні хабаря директора Інституту агроекології і природокористування Національної аграрної академії наук України Ореста Фурдичка. Про це спочатку повідомили ЗМІ з посиланням на джерело в правоохоронних органах, а пізніше інформацію на своїй сторінці в Facebook підтвердив ветеран батальйону «Донбас» Євген Шевченко, пише Апостроф.

Фурдичко був затриманий в Києві в його службовому кабінеті в Інституті агроекології і природокористування НААН, за попередніми даними, за підозрою у вимаганні хабаря. «Фурдичко нібито вимагав 500 тис. доларів «за обіцянку не перешкоджати законній діяльності приватного підприємця, пов'язаної з використанням земель фонду Національної академії аграрних наук України», - написав Шевченко.

«Коментарі» зазначають, що сума разового хабаря одного філії академії - 0,5 млн доларів. За даними видання, подібні хабарі формують річний тіньовий обіг на рівні 100-120 млн дол., що збігається з сумами, зазначеними в журналістських розслідуваннях про діяльність академії та її керівництва.

За даними джерела видання в НААН, активізація поборів у всіх структурних підрозділах сталася в грудні 2017 року, після того, як після низки скандалів і звинувачень у масштабній корупції було прийнято фактичне рішення про відставку президента Академії Ярослава Гадзала. За словами співрозмовника, Гадзало, відставка якого відбудеться в діапазоні декількох місяців, дав негласне розпорядження інтенсифікувати збір передоплат з фермерів за тіньову оренду земель академії. Загальний обсяг тіньового доходу НААН, що генерується тіньової орендою половини земельного банку (220 тис. га з майже 500 тис. га) становить, за даними розслідування журналу Корреспондент, 120 млн доларів.

У цьому контексті показово, що затриманий за вимагання Орест Фурдичко в 1990-1997 рр. був депутатом Львівської облради, а потім головою Львівської облради. В цей же період у львівських органах влади працював і Гадзало, спочатку на посаді глави Городоцької райадміністрації, а з травня 1998 року - заступник голови з питань агропромислового комплексу, першого заступника голови Львівської ОДА. Тому не дивно, що найбільш масштабні корупційні потоки проходили через Фурдичка, з яким президент НААН співпрацював вже більше 20 років і якому довіряв. На ефективність «львівського братства» вказує і те, що останнім часом Гадзалу вдається утримуватися на посаді завдяки підтримці ще одного львів'янина - першого віце-прем'єра Степана Кубіва, який своєю появою на засіданні президії Академії 7 грудня і палкою промовою фактично врятував Гадзала від неминучої відставки.

Нагадаємо, головний офіс президії Національної академії аграрних наук, який розташований в історичній будівлі на Печерську, був проданий Сбербанку Росії. За даними депутата Київради Ярослава Діденка, сума угоди склала 35 млн. дол.