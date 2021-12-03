ЗМІ: Україна купить у США два атомні реактори, які не будуть затребувані

За даними видання, реактори «лежать без діла» у США близько п'яти років і в разі покупки продовжать лежати ще стільки ж

Український «Енергоатом» купить у кредит в американської компанії Westinghouse два реактори для АЕС, пише «Дзеркало тижня».

«Westinghouse треба продати два комплекти обладнання реакторів АР-1000, що залишилися від провального будівництва в США. За умовами контракту, компанія має це зробити до 2025 року, бажано дорожче. Чим вона і займається. Збираються надіслати ці комплекти на Хмельницьку АЕС», – йдеться у статті.

За даними видання, реактори «лежать без діла» близько п'яти років і в разі покупки продовжать лежати ще стільки ж.

За оцінками ЗМІ, «Енергоатому» і Westinghouse не вистачать коштів для будівництва реакторів, тому їх будуватимуть за кредитні кошти, у тому числі під держгарантії.

У компаніях цієї інформації не коментують.

Нагадаємо, наприкінці листопада Україна підписала угоду про будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Перша угода стосується закупівлі послуг американської компанії з проєктування енергоблоків, друга – закупівлі тренажера та обладнання із тривалим терміном експлуатації.

Компанія Westinghouse electric існує з 1886 року і займається проєктуванням енергоблоків АЕС з початку ХХІ століття. Корпорація контролює до 50% комерційних енергоблоків у світі та 31% ринку поставок ядерного палива.

На українському ринку Westinghouse працює з 1992 року як постачальник послуг з модернізації систем безпеки українського парку реакторів і постачальник палива для АЕС.

Як відомо, будівництво енергетичних блоків на атомних електростанціях в Україні здійснювалося за російськими технологіями. Виробництвом двох енергоблоків Хмельницької АЕС раніше займалася Skoda JS – чеська компанія із групи, яку контролює російський «Газпромбанком». Цей банк, яким співволодіє російська енергетична корпорація «Газпром», перебуває під санкціями в Україні.