ЗМІ: Україна купить у США два атомні реактори, які не будуть затребувані
За даними видання, реактори «лежать без діла» у США близько п'яти років і в разі покупки продовжать лежати ще стільки ж
Український «Енергоатом» купить у кредит в американської компанії Westinghouse два реактори для АЕС, пише «Дзеркало тижня».
«Westinghouse треба продати два комплекти обладнання реакторів АР-1000, що залишилися від провального будівництва в США. За умовами контракту, компанія має це зробити до 2025 року, бажано дорожче. Чим вона і займається. Збираються надіслати ці комплекти на Хмельницьку АЕС», – йдеться у статті.
За даними видання, реактори «лежать без діла» близько п'яти років і в разі покупки продовжать лежати ще стільки ж.
За оцінками ЗМІ, «Енергоатому» і Westinghouse не вистачать коштів для будівництва реакторів, тому їх будуватимуть за кредитні кошти, у тому числі під держгарантії.
У компаніях цієї інформації не коментують.
Нагадаємо, наприкінці листопада Україна підписала угоду про будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
Перша угода стосується закупівлі послуг американської компанії з проєктування енергоблоків, друга – закупівлі тренажера та обладнання із тривалим терміном експлуатації.
Компанія Westinghouse electric існує з 1886 року і займається проєктуванням енергоблоків АЕС з початку ХХІ століття. Корпорація контролює до 50% комерційних енергоблоків у світі та 31% ринку поставок ядерного палива.
На українському ринку Westinghouse працює з 1992 року як постачальник послуг з модернізації систем безпеки українського парку реакторів і постачальник палива для АЕС.
Як відомо, будівництво енергетичних блоків на атомних електростанціях в Україні здійснювалося за російськими технологіями. Виробництвом двох енергоблоків Хмельницької АЕС раніше займалася Skoda JS – чеська компанія із групи, яку контролює російський «Газпромбанком». Цей банк, яким співволодіє російська енергетична корпорація «Газпром», перебуває під санкціями в Україні.
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