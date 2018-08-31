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    Економіка та фінанси

    ЗМІ: український порт прийняв судно з токсичним нафтококсом для «Донбасенерго»

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    ЗМІ: український порт прийняв судно з токсичним нафтококсом для «Донбасенерго»

    Нафтококс - це більш дешева, але «брудна» альтернатива вугілля, використання якої завдає шкоди здоров'ю

    Приватний морський порт ТІС (Одеська обл.) прийняв для розвантаження судно SBI Bravo з нафтококсом для енергокомпанії «Донбасенерго».

    Про це повідомляється в глобальній системі відстеження судів Marine Traffik.

    В системі вказано, що даний балкер прибув з США і пришвартувався в акваторії порту ТІС сьогодні вночі.

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    Нагадаємо, депутат Борислав Береза написав в Facebook, що в одеському порту ТИС готується до розвантаження судно SBI Bravo з 38 тис. тоннами з нафтового коксу для компанії «Донбасенерго». За його інформацією, токсичний продукт, синтезований з відходів нафтопродуктів, планується використовувати на українських ТЕС, що може привести до тяжких екологічних наслідків.

    Нафтококс - це більш дешева, але «брудна» альтернатива вугілля, використання якої завдає шкоди здоров'ю.

    Відзначимо, що ПАТ «Донбасенерго» - один з найбільших виробників електроенергії в Україні. Має в своєму складі дві теплові електростанції - Старобешевську ТЕС, яка знаходиться на окупованій території країни, і Слов'янську ТЕС. Сумарна потужність - 2880 МВт.

    Джерело: Апостроф

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