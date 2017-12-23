ЗМІ: Wizz Air переніс дату відкриття нових рейсів з Києва

Подібні дії лоу-коста можуть бути пов'язані з перенесенням терміну отримання літака для київського аеропорту

Лоу-кост Wizz Air переніс відкриття рейсів з Києва до Лісабона і Таллінна на два місяці з 19 квітня на 21 червня 2018 року. Як пишуть avianews.com, про це свідчить інформація в системі бронювання авіаперевізника. Пасажири, які встигли купити квитки на скасовані рейси, звернули увагу на те, що бронювання почали зникати з особистого кабінету на



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Подібні дії лоу-коста можуть бути пов'язані з перенесенням терміну отримання літака для київського аеропорту

Лоу-кост Wizz Air переніс відкриття рейсів з Києва до Лісабона і Таллінна на два місяці з 19 квітня на 21 червня 2018 року. Як пишуть avianews.com, про це свідчить інформація в системі бронювання авіаперевізника.

Пасажири, які встигли купити квитки на скасовані рейси, звернули увагу на те, що бронювання почали зникати з особистого кабінету на сайті лоу-коста.

Інформацію про перенесення рейсів на червень avianews.com підтвердили в колл-центрі бюджетника, не уточнивши причини цього рішення.

Крім перенесення запуску нових рейсів Wizz Air також з квітня на червень відклала збільшення частоти на маршрутах з Києва до Меммінгена, Дортмунда, Братислави, Кельна, Копенгагена, Ларнаки і Ганновера, свідчать дані системи бронювання.

Подібні дії лоу-коста можуть бути пов'язані з перенесенням терміну отримання третього літака для київської бази. Передбачалося, що третій борт надійде в Жуляни в квітні 2018 року, після чого Wizz Air мав відкрити нові рейси в Лісабон і Таллінн і збільшити частоту польотів на вже існуючих напрямках.