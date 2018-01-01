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    Зміна стрічки новин Facebook: вартість соцмережі впала майже на $3 млрд

    Статок Цукерберга знизився до $74,4 млрд
    Оголошення про плановану зміну способу відображення новин на стрічці соціальної мережі Facebook вже обійшлося її засновнику Марку Цукербергу в $2,9 млрд . Як повідомляє «Тасс» з посиланням на агентство Bloomberg, на таку суму в п'ятницю скоротилася ринкова вартість акцій компанії Facebook. Агентство розрахувало, що статок Цукерберга
    • Сьогодні, 04:56
    • Розсилка
    Засновник Facebook&nbsp;Марк Цукерберг
    Засновник Facebook Марк Цукерберг

    Статок Цукерберга знизився до $74,4 млрд

    Оголошення про плановану зміну способу відображення новин на стрічці соціальної мережі Facebook вже обійшлося її засновнику Марку Цукербергу в $2,9 млрд .

    Як повідомляє «Тасс» з посиланням на агентство Bloomberg, на таку суму в п'ятницю скоротилася ринкова вартість акцій компанії Facebook.

    Агентство розрахувало, що статок Цукерберга знизився до $74,4 млрд. Таким чином, в рейтингу мільярдерів, що складається Bloomberg, 33-річний підприємець поступився четвертою позицією засновнику іспанського текстильного концерну Inditex і торгової марки Zara Амансіо Ортезі.

    Нагадаємо, засновник Facebook Марк Цукерберг анонсував зміни в алгоритмі новинної стрічки соцмережі.

    За його словами, тепер дописи друзів будуть мати вищий пріоритет, а новини компаній та ЗМІ з’являтимуться в стрічці рідше.

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