Зміна стрічки новин Facebook: вартість соцмережі впала майже на $3 млрд
- Сьогодні, 04:56
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Статок Цукерберга знизився до $74,4 млрд
Оголошення про плановану зміну способу відображення новин на стрічці соціальної мережі Facebook вже обійшлося її засновнику Марку Цукербергу в $2,9 млрд .
Як повідомляє «Тасс» з посиланням на агентство Bloomberg, на таку суму в п'ятницю скоротилася ринкова вартість акцій компанії Facebook.
Агентство розрахувало, що статок Цукерберга знизився до $74,4 млрд. Таким чином, в рейтингу мільярдерів, що складається Bloomberg, 33-річний підприємець поступився четвертою позицією засновнику іспанського текстильного концерну Inditex і торгової марки Zara Амансіо Ортезі.
Нагадаємо, засновник Facebook Марк Цукерберг анонсував зміни в алгоритмі новинної стрічки соцмережі.
За його словами, тепер дописи друзів будуть мати вищий пріоритет, а новини компаній та ЗМІ з’являтимуться в стрічці рідше.