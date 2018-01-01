Зміна стрічки новин Facebook: вартість соцмережі впала майже на $3 млрд

Статок Цукерберга знизився до $74,4 млрд

Оголошення про плановану зміну способу відображення новин на стрічці соціальної мережі Facebook вже обійшлося її засновнику Марку Цукербергу в $2,9 млрд . Як повідомляє «Тасс» з посиланням на агентство Bloomberg, на таку суму в п'ятницю скоротилася ринкова вартість акцій компанії Facebook. Агентство розрахувало, що статок Цукерберга