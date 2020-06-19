Омельян розказав, за що його має судити НАБУ



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Ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну НАБУ оголосило про підозру

«Тепер будь-який уряд, який полегшує тиск на бізнес може бути звинуваченим у шкідництві», – Володимир Омелян

НАБУ звинувачує ексміністра інфраструктури у завданні збитків державі через зменшення на 20% портових зборів, що стимулювало зростання доходів морської галузі. Про це повідомив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

«Минулої п’ятниці мене було запрошено до НАБУ дати додаткові покази у кримінальному провадженні щодо зниження урядом України портових тарифів і зборів на 20% у 2018 році. Нагадаю, що зниження тарифу здійснювалося для збільшення товаро/вантажопотоку. Завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018-19 рр ріст більше, аніж на 20%, і росте досі, незважаючи на кризу!» - написав Омелян.

Він також повідомив, що попри те, що його запросили на допит в НАБУ у якості свідка, детектив намагається вручити йому підозру, що зменшення портових тарифів і зборів призвело до скорочення доходів державного бюджету і було завдано збитків державі.

«Це, безумовно, прецедент і тепер будь-який уряд, який полегшує тиск на бізнес, займається дерегуляцією, скорочує ЄСВ, зменшує інші податки - може бути звинуваченим у шкідництві», - написав Омелян.

Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, детективи НАБУ повідомили ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

Раніше виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев заявив, що портові збори в українських портах найвищі серед країн Чорноморського регіону і вони економічно не обгрунтовані, їх потрібно знижувати.

Крім того голова Федерації металургів Сергій Біленький наголошував, що зниження портових зборів стало б кроком уряду назустріч промисловості, зазначивши, що це допоможе українським експортерам втримати свої позиції на світових ринках в умовах кризи.