Зростання економіки України прискорилося наприкінці 2018 року



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У 2018 році українська економіка зросла найбільше за останні сім років - на 3,3%

Реальний ВВП України в IV кварталі 2018 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 3,4%

Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в IV кварталі 2018 року. Про це повідомляє Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, реальний ВВП України в IV кварталі 2018 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 3,4%, по відношенню до третього кварталу поточного року - на 1,1%.

Як повідомлялося, за оцінками Національного банку, у 2018 році українська економіка зросла найбільше за останні сім років - на 3,3%. Як відзначили в НБУ, в 2019 році, зростання реального ВВП сповільниться до 2,5%. З наступного року реальне зростання економіки почне прискорюватися: до 2,9% і 3,7% в 2020 і 2021 роках відповідно

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, реальний ВВП України в III кварталі 2018 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 2,8%. За даними статистичного відомства, ВВП України виріс в I кварталі 2018 року на 3,1%, в II кварталі - на 3,8%.