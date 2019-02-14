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    Економіка та фінанси

    Зростання економіки України прискорилося наприкінці 2018 року

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    &nbsp;У 2018 році українська економіка зросла найбільше за останні сім років - на 3,3% - Зростання економіки України прискорилося наприкінці 2018 року
     У 2018 році українська економіка зросла найбільше за останні сім років - на 3,3%

    Реальний ВВП України в IV кварталі 2018 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 3,4%

    Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в IV кварталі 2018 року. Про це повідомляє Державну службу статистики.

    За даними статистичного відомства, реальний ВВП України в IV кварталі 2018 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 3,4%, по відношенню до третього кварталу поточного року - на 1,1%.

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    Як повідомлялося, за оцінками Національного банку, у 2018 році українська економіка зросла найбільше за останні сім років - на 3,3%. Як відзначили в НБУ, в 2019 році, зростання реального ВВП сповільниться до 2,5%. З наступного року реальне зростання економіки почне прискорюватися: до 2,9% і 3,7% в 2020 і 2021 роках відповідно

    Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, реальний ВВП України в III кварталі 2018 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 2,8%. За даними статистичного відомства, ВВП України виріс в I кварталі 2018 року на 3,1%, в II кварталі - на 3,8%.

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