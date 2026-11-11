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Бензин різко подешевшав. Ціни на пальне 11 листопада 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Бензин різко подешевшав. Ціни на пальне 11 листопада 2026 року
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: glavcom.ua

Бензин А-95 за місяць подешевшав

Станом на 11 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 89,05 грн за літр, дизельного пального – 105,07 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Зокрема, в UPG бензин А-100 подешевшав на 2 грн/л, а А-95 та А-95+ – на 1 грн/л. В Окко ціна на автогаз зросла на 1 грн/л, водночас бензин А-95 та А-95+ подешевшав на 1 грн/л. У мережі WOG автогаз подорожчав на 1 грн/л.

У «БРСМ-Нафта» вартість бензину А-95 знизилася на 1 грн/л. У KLO бензин А-95 подешевшав майже на 1 грн/л, А-95+ – трохи більше ніж на 1 грн/л. Також у цій мережі дизельне пальне втратило в ціні трохи більше ніж 1 грн/л, а А-92 подешевшав на 1 грн/л.

В «Укрнафті» бензин А-95, А-95+ та А-92 подешевшав на 1 грн/л, тоді як автогаз подорожчав на 1 грн/л.

Главком

Ціни на пальне в Україні

дані на 11 листопада 2026 року
Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ
UPG 87,90  90,90  102,90  105,90  98,90 - 60,90 
OKKO 91,90  94,90  106,90  109,90  101,90 - 62,90 
WOG 91,90  94,90  106,90  109,90  101,90  - 62,50 
SOCAR 92,90  95,90  107,00  110,00  103,00  - 61,90 
UKRNAFTA 86,90  89,90  103,90  105,90  - 84,90  59,90 
KLO 85,9  94,1  104,9  109,4  101,9  84,5  63,00 
БРСМ 85,99  - 102,99  - - - 58,99 

У мережі KLO найдорожчий автогаз серед представлених АЗС коштує 63 грн/л. Водночас бензин А-95 продають по 85,9 грн/л, дизельне пальне – по 104,9 грн/л, а ДП+ – по 109,4 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує Socar – по 92,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована в Socar – 107 грн/л, а преміального дизеля – 110 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць 

За період із 11 жовтня до 11 листопада 2026 року найбільше подорожчав автогаз – на 13-16 грн/л залежно від мережі АЗС. Найсуттєвіше зростання зафіксовано в «Укрнафті», де його вартість підвищилася з 43,90 до 59,90 грн/л, тобто на 16 грн/л. У KLO автогаз подорожчав на 15,90 грн/л – до 63 грн/л. В UPG та Окко ціна зросла на 15 грн/л – до 60,90 та 62,90 грн/л відповідно. У «БРСМ-Нафті» газ додав у ціні 15,51 грн/л – до 58,99 грн/л. У WOG зростання становило 13,60 грн/л, а в Socar – 13 грн/л.

Дизельне пальне за місяць також подорожчало в усіх порівнюваних мережах. Найбільше зростання зафіксовано в Окко та WOG – на 7 грн/л. У «БРСМ-Нафті» дизель додав у ціні 6,69 грн/л, в «Укрнафті» – 6 грн/л, у KLO – 5,50 грн/л. В UPG вартість зросла на 5 грн/л, а в Socar – на 3 грн/л.

Водночас бензин А-95 за цей період переважно подешевшав. Найбільше зниження зафіксовано в Socar – на 3 грн/л, до 92,90 грн/л. В «Укрнафті» ціна зменшилася на 2 грн/л – до 86,90 грн/л. В UPG, Окко, WOG та KLO бензин подешевшав на 1 грн/л. Натомість у «БРСМ-Нафті» його вартість дещо зросла – на 37 коп./л, до 85,99 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

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Теги: пальне дизельне пальне бензин АЗС ціни

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