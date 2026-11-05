Постачання дизпального. Кремль відреагував на повідомлення про зрив угоди зі США

Дмитрієв відреагував на публікацію Financial Times

Спецпредставник російського диктатора з питань інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв назвав фейками повідомлення про зрив російсько-американської угоди щодо поставок дизельного пального. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Фейк. Танкери, що прямують до США, продовжують рух за курсом. Чому так багато фейкових новин від FT?», – так відреагував Дмитрієв на публікацію Financial Times, у якій йдеться про можливі проблеми з реалізацією домовленостей між Москвою та Вашингтоном.

Нагадаємо, у матеріалі Financial Times йшлося, що два танкери з російським дизельним пальним, які прямували до Сполучених Штатів, змінили свої маршрути. Ще одне судно продовжило рух до американського узбережжя, однак досі не отримало підтвердження порту розвантаження. Це відбулося на тлі політичного спротиву постачанню російських нафтопродуктів до США.

За інформацією видання, танкер Talisman, який перевозить російське пальне, відхилився від початкового маршруту та попрямував до Середземного моря. Наразі судно перебуває поблизу узбережжя Алжиру. Інший танкер, Leruo, який ходить під прапором Сьєрра-Леоне, 2 листопада змінив курс у напрямку Бразилії. Раніше він також розглядався серед суден, які прямували до американських портів.

Третій танкер, Agioi Fanendes, продовжує рух у напрямку США. Водночас судно передає повідомлення про очікування подальших розпоряджень. Це свідчить про відсутність підтвердженого порту розвантаження.

Раніше українська влада відстежувала вісім танкерів із понад 300 тис. тонн російського дизельного пального, які, ймовірно, прямували до Сполучених Штатів.