Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Біткоїни вразливі до квантових атак? Дослідження виявили слабкі сторони криптовалюти

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Біткоїни вразливі до квантових атак? Дослідження виявили слабкі сторони криптовалюти
Щоб нівелювати операційний ризик, аналітики радять власникам криптовалют дотримуватися базових правил безпеки
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Третина всіх біткоїнів у світі виявилася вразливою до атак квантових комп'ютерів

Сучасні методи шифрування, які роками забезпечували недоторканність першої криптовалюти, незабаром можуть постати перед головним технологічним викликом століття. Свіже дослідження криптографічної безпеки показало, що значна частина біткоїнів (BTC), які нерухомо лежать на гаманцях користувачів, теоретично піддається потенційним ризикам квантових обчислень. «Главком» детально розібрався у цифрах та з'ясував, чому частина цифрового золота опинилася під загрозою.

Аналітичні дані ончейн-платформи Glassnode розкрили основні ризики для криптовалюти перед ймовірною майбутньою загрозою.

Скільки біткоїнів «під прицілом» неймовірних обчислень

Згідно з висновками аналітиків, приблизно 6,04 млн BTC, що становить 30,2% від усієї емісії випущеного на сьогодні біткоїна, мають публічно видимі ключі безпосередньо всередині блокчейн-мережі. Саме ця відкритість робить їх потенційною мішенню для майбутніх квантових атак.

Натомість решта монет – а це 13,99 млн BTC (69,8% ринкової пропозиції) – наразі перебувають у повній безпеці в стані спокою, оскільки їхні відкриті ключі не зафіксовані у загальному ланцюжку в публічному доступі.

Структурні та операційні ризики: де тонко, там і рветься

У ході дослідження аналітики розділили загальну квантову вразливість криптовалюти на дві ключові категорії.

Структурний ризик (1,92 млн BTC / 9,6% пропозиції)

Сюди належать монети, вразливість яких закладена в самій архітектурі мережі або її ранніх протоколах. Це старі виходи типу Pay-to-Public-Key (P2PK), де зберігаються перші монети Сатоші Накамото, структури з порожнім мультипідписом, а також деякі специфічні виходи сучасного оновлення Taproot. Захистити ці кошти без прямого втручання та оновлення самого коду Bitcoin Core практично неможливо.

Операційний ризик (4,12 млн BTC / 20,6% пропозиції)

Цей ризик створюють самі користувачі через банальну недосконалість гігієни гаманців. Головні причини розкриття ключів – повторне використання однієї й тієї ж адреси для отримання транзакцій, некоректне налаштування кастодіального зберігання та часткове витрачання нерозподілених залишків (UTXO).

Прикметно, що левову частку операційного ризику генерують централізовані криптовалютні біржі. Вони тримають у «відкритому» для майбутніх квантових комп'ютерів стані від 1,63 до 1,66 млн BTC своїх клієнтів.

Водночас урядові суверенні фонди різних країн демонструють зразкову кібербезпеку. Наприклад, конфісковані та задекларовані біткоїн-активи США, Великої Британії та Сальвадору мають практично нульовий рівень квантового ризику завдяки використанню передових криптографічних інструментів розділення адрес.

Як уберегти монети від алгоритму Шора

Поки що сучасна криптографія біткоїна надійно захищає інвесторів. Проте достатньо потужний квантовий комп'ютер, використовуючи знаменитий алгоритм Шора, теоретично зможе з легкістю обчислювати приватні (закриті) ключі користувачів, знаючи їхні публічні (відкриті) адреси.

Дослідники зазначають: модель «у стані спокою» показує, що хакерам майбутнього навіть не доведеться чекати, поки ви вирішите кудись переказати свої кошти – вони зможуть атакувати гаманці, що просто пасивно лежать у мережі. Якщо ж публічний ключ не розкритий, зламати таку адресу можна лише безпосередньо під час здійснення транзакції («експозиція під час витрат»).

Щоб нівелювати операційний ризик, аналітики радять власникам криптовалют дотримуватися базових правил безпеки:

  • Ніколи не використовувати одну біткоїн-адресу двічі;
  • Налаштувати автоматичну ротацію адрес для решти (решти від транзакцій);
  • Використовувати сучасні некастодіальні гаманці з підтримкою адрес формату Native SegWit (Bech32).

Аналітики не роблять апокаліптичних прогнозів щодо того, коли саме квантові комп'ютери стануть реальною загрозою для індустрії. Цей аналіз – лише важливий технологічний зріз, який нагадує розробникам про необхідність своєчасного впровадження постквантових алгоритмів шифрування у протокол біткоїна.

Нагадаємо, 4 травня, вартість біткоїна вперше з 31 січня піднялася вище $80 000 – зростання склало 2,1%, а ціна сягнула $80 594.

Читайте також:

Теги: криптовалюта Біткоїн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Особисті фінанси

Біткоїни вразливі до квантових атак? Дослідження виявили слабкі сторони криптовалюти
Біткоїни вразливі до квантових атак? Дослідження виявили слабкі сторони криптовалюти
Житло для переселенців. Свириденко назвала області, де затримується використання коштів
Житло для переселенців. Свириденко назвала області, де затримується використання коштів
Курс валют 28 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 28 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Всеукраїнський день краєзнавства: скільки в Україні платять за любов до рідного краю
Всеукраїнський день краєзнавства: скільки в Україні платять за любов до рідного краю
Ціни на пальне 28 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 28 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Борг за комуналку: українці встановили рекорд
Борг за комуналку: українці встановили рекорд

Новини

В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua