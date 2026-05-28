Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Всеукраїнський день краєзнавства: скільки в Україні платять за любов до рідного краю

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Всеукраїнський день краєзнавства: скільки в Україні платять за любов до рідного краю
Базова ставка – від 6 тис. грн «на руки», але гранти та цифровізація відкривають зовсім інші можливості
фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Краєзнавець сьогодні – це і дослідник, і цифровий архіватор, і хронікер війни

Сьогодні, 28 травня, Україна відзначає Всеукраїнський день краєзнавства. «Главком» зібрав актуальні дані про доходи фахівців цієї сфери у 2026 році.

Чому 28 травня

28 травня 1925 року в Харкові відкрилася Перша Всеукраїнська конференція з краєзнавства – і саме тоді створили Український комітет краєзнавства, предтечу сучасної Національної спілки краєзнавців. Свято запровадили у 2017 році рішенням VI з'їзду Спілки.

В умовах повномасштабного вторгнення краєзнавча робота набула нового виміру: фахівці ведуть щоденники подій, збирають воєнні артефакти та фіксують свідчення очевидців – зберігаючи пам'ять для майбутніх поколінь.

Скільки заробляють краєзнавці

Детально про зарплати в музейній та культурній сфері «Главком» писав раніше. Коротко: фактична зарплата працівника культури – від 6 000 до 8 000 грн «на руки», що становить лише 43% від середньої по Україні. У регіонах дохід рідко перевищує 12 000 грн, у Києві досвідчені фахівці можуть отримувати до 25 000 грн.

Як цифровізація змінює доходи

Краєзнавець із цифровими навичками – зовсім інша вага на ринку праці. Фахівець, який створює віртуальні виставки для іноземної аудиторії, може отримати грант від 1 000 до 5 000 євро від UNESCO або European Cultural Foundation. Державна програма «єРобота» пропонує гранти до 1 млн грн для проєктів у креативних індустріях – зокрема для музеїв і краєзнавчих ініціатив.

Додатковий заробіток дають приватні послуги: індивідуальні тури можуть приносити 500–1 000 грн за годину. Навички роботи з цифровими платформами – від графічних редакторів до Artsteps – дають змогу підробляти на фрилансі та брати участь у програмах Erasmus+.

Таким чином, комбінація наукових знань і технічних навичок перетворює роботу краєзнавця з суто бюджетної ставки на щось значно цікавіше фінансово.

Читайте також:

Теги: зарплата музей Україна робота свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія розгорнула проти Вірменії повномасштабну гібридну війну
Росія йде ва-банк у Вірменії
9 травня, 20:02
Китайський мир для України: суверенітет без свободи
Китайський мир для України: суверенітет без свободи
22 травня, 23:15
Зеленський подякував Норвегії за підтримку для України, зокрема за внески у програму PURL
Зеленський зустрівся із прем’єром Норвегії
3 травня, 19:21
Нижня палата ірландського парламенту проголосувала за ратифікацію конвенції
Ірландія схвалила виплати компенсацій Україні за збитки від агресії РФ
7 травня, 15:32
Фінансова підтримка дозволить забезпечити власним житлом понад дві тисячі українських сімей
Свириденко розповіла, скільки ветеранів отримають житло цьогоріч
14 травня, 18:55
Греція підняла з моря дрон
Греція заявила про український слід у дроні біля свого узбережжя
13 травня, 10:06
Україна хоче позбутися залежності від Starlink та США
Україна вивела на орбіту перші супутники власної мережі
14 травня, 14:21
Наразі Києву не вистачає особового складу для більш масштабних наступальних операцій
Війна в Україні триватиме ще довго: німецький експерт зробив похмурий прогноз
17 травня, 17:39
Новий очільник Угорщини підтримав суверенітет України
Прем'єр Угорщини підтримав право України на захист та розкритикував Будапештський меморандум
20 травня, 14:47

Особисті фінанси

Житло для переселенців. Свириденко назвала області, де затримується використання коштів
Житло для переселенців. Свириденко назвала області, де затримується використання коштів
Курс валют 28 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 28 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Всеукраїнський день краєзнавства: скільки в Україні платять за любов до рідного краю
Всеукраїнський день краєзнавства: скільки в Україні платять за любов до рідного краю
Ціни на пальне 28 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 28 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Борг за комуналку: українці встановили рекорд
Борг за комуналку: українці встановили рекорд
Скільки коштує гектар землі у 2026 році: дані по регіонах
Скільки коштує гектар землі у 2026 році: дані по регіонах

Новини

В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua