Всеукраїнський день краєзнавства: скільки в Україні платять за любов до рідного краю

Базова ставка – від 6 тис. грн «на руки», але гранти та цифровізація відкривають зовсім інші можливості

Краєзнавець сьогодні – це і дослідник, і цифровий архіватор, і хронікер війни

Сьогодні, 28 травня, Україна відзначає Всеукраїнський день краєзнавства. «Главком» зібрав актуальні дані про доходи фахівців цієї сфери у 2026 році.

Чому 28 травня

28 травня 1925 року в Харкові відкрилася Перша Всеукраїнська конференція з краєзнавства – і саме тоді створили Український комітет краєзнавства, предтечу сучасної Національної спілки краєзнавців. Свято запровадили у 2017 році рішенням VI з'їзду Спілки.

В умовах повномасштабного вторгнення краєзнавча робота набула нового виміру: фахівці ведуть щоденники подій, збирають воєнні артефакти та фіксують свідчення очевидців – зберігаючи пам'ять для майбутніх поколінь.

Скільки заробляють краєзнавці

Детально про зарплати в музейній та культурній сфері «Главком» писав раніше. Коротко: фактична зарплата працівника культури – від 6 000 до 8 000 грн «на руки», що становить лише 43% від середньої по Україні. У регіонах дохід рідко перевищує 12 000 грн, у Києві досвідчені фахівці можуть отримувати до 25 000 грн.

Як цифровізація змінює доходи

Краєзнавець із цифровими навичками – зовсім інша вага на ринку праці. Фахівець, який створює віртуальні виставки для іноземної аудиторії, може отримати грант від 1 000 до 5 000 євро від UNESCO або European Cultural Foundation. Державна програма «єРобота» пропонує гранти до 1 млн грн для проєктів у креативних індустріях – зокрема для музеїв і краєзнавчих ініціатив.

Додатковий заробіток дають приватні послуги: індивідуальні тури можуть приносити 500–1 000 грн за годину. Навички роботи з цифровими платформами – від графічних редакторів до Artsteps – дають змогу підробляти на фрилансі та брати участь у програмах Erasmus+.

Таким чином, комбінація наукових знань і технічних навичок перетворює роботу краєзнавця з суто бюджетної ставки на щось значно цікавіше фінансово.