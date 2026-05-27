Борг за комуналку: українці встановили рекорд

Борги українців за послуги ЖКГ встановили історичний рекорд і перевищили 100 млрд

Попри високу поточну платіжну дисципліну громадян, в Україні катастрофічно зростають обсяги невиконаних фінансових зобов'язань перед підприємствами житлово-комунального господарства. За підсумками першого кварталу 2026 року сукупна сума заборгованості населення за комунальні послуги сягнула безпрецедентної позначки у 101,2 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу статистики.

Згідно зі статистичними звітами, у січні–березні поточного року українці продемонстрували доволі високий рівень відповідальності: загалом за три місяці було сплачено 91,8 млрд грн. Це становить 94,1% від усіх фактично нарахованих урядом та постачальниками сум за цей період.

Проте навіть такий показник не зміг переламати негативний тренд. Країна увійшла у 2026 рік із величезним «хвостом» попередніх несплачених рахунків, який через інфляційні та соціально-економічні процеси продовжує невпинно розростатися.

Найбільша фінансова криза наразі спостерігається у сфері централізованого опалення та забезпечення гарячою водою. Станом на кінець кварталу заборгованість тут є найбільшою у структурі ЖКГ і становить 39,8 млрд грн. Це логічно пов'язано з низьким рівнем розрахунків за цим напрямком – споживачі покрили лише 87,2% від нарахованого.

Натомість ситуація з іншими енергоносіями виглядає так:

Природний газ: Загальний борг становить 36,2 мільярда гривень. При цьому саме за блакитне паливо українці розраховуються найохочіше – поточний рівень оплат тут є максимальним і сягає 97,9%.

Електроенергія: Наразі борги за світло посідають третю сходинку із показником 18,8 мільярда гривень. Проте саме цей сегмент викликає найбільше занепокоєння у критиків та енергетиків, адже заборгованість за електрику зростає найвищими темпами – лише за три місяці вона підскочила одразу на 10,6%.

У регіональному розрізі спостерігається величезний розрив між областями. Абсолютним та беззаперечним антилідером за обсягами невиплачених комунальних рахунків стала Дніпропетровська область, де сума боргу сягнула космічних 19,2 млрд грн (майже п'ята частина від загальнодержавного показника).

Решта регіонів із найбільшими фінансовими дірами у звітах Держстату розподілилися так:

Донецька область – 4 млрд грн;

Полтавська область – 3,3 млрд грн;

Місто Київ – 3 млрд грн;

Київська область – 2,2 млрд грн.

Накопичення таких масштабних боргів суттєво обмежує можливості комунальних служб проводити повноцінні ремонти та підготовку мереж до наступних опалювальних сезонів.

Нагадаємо, однією з головних проблем українського енергоринку залишаються хронічні неплатежі з боку державних та комунальних підприємств.