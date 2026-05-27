Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Борг за комуналку: українці встановили рекорд

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Борг за комуналку: українці встановили рекорд
Українці вийшли на рекордний рівень боргів за комунальні послуги
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Борги українців за послуги ЖКГ встановили історичний рекорд і перевищили 100 млрд

Попри високу поточну платіжну дисципліну громадян, в Україні катастрофічно зростають обсяги невиконаних фінансових зобов'язань перед підприємствами житлово-комунального господарства. За підсумками першого кварталу 2026 року сукупна сума заборгованості населення за комунальні послуги сягнула безпрецедентної позначки у 101,2 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу статистики.

Згідно зі статистичними звітами, у січні–березні поточного року українці продемонстрували доволі високий рівень відповідальності: загалом за три місяці було сплачено 91,8 млрд грн. Це становить 94,1% від усіх фактично нарахованих урядом та постачальниками сум за цей період.

Проте навіть такий показник не зміг переламати негативний тренд. Країна увійшла у 2026 рік із величезним «хвостом» попередніх несплачених рахунків, який через інфляційні та соціально-економічні процеси продовжує невпинно розростатися.

Найбільша фінансова криза наразі спостерігається у сфері централізованого опалення та забезпечення гарячою водою. Станом на кінець кварталу заборгованість тут є найбільшою у структурі ЖКГ і становить 39,8 млрд грн. Це логічно пов'язано з низьким рівнем розрахунків за цим напрямком – споживачі покрили лише 87,2% від нарахованого.

Натомість ситуація з іншими енергоносіями виглядає так:

  • Природний газ: Загальний борг становить 36,2 мільярда гривень. При цьому саме за блакитне паливо українці розраховуються найохочіше – поточний рівень оплат тут є максимальним і сягає 97,9%.
  • Електроенергія: Наразі борги за світло посідають третю сходинку із показником 18,8 мільярда гривень. Проте саме цей сегмент викликає найбільше занепокоєння у критиків та енергетиків, адже заборгованість за електрику зростає найвищими темпами – лише за три місяці вона підскочила одразу на 10,6%.

У регіональному розрізі спостерігається величезний розрив між областями. Абсолютним та беззаперечним антилідером за обсягами невиплачених комунальних рахунків стала Дніпропетровська область, де сума боргу сягнула космічних 19,2 млрд грн (майже п'ята частина від загальнодержавного показника).

Решта регіонів із найбільшими фінансовими дірами у звітах Держстату розподілилися так:

  • Донецька область – 4 млрд грн;
  • Полтавська область – 3,3 млрд грн;
  • Місто Київ – 3 млрд грн;
  • Київська область – 2,2 млрд грн.

Накопичення таких масштабних боргів суттєво обмежує можливості комунальних служб проводити повноцінні ремонти та підготовку мереж до наступних опалювальних сезонів.

Нагадаємо, однією з головних проблем українського енергоринку залишаються хронічні неплатежі з боку державних та комунальних підприємств. 

Читайте також:

Теги: комуналка Держстат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основна частина боргу за електроенергію припадає на регіони, що серйозно постраждали від бойових дій
Борги водоканалів за світло сягнули понад 10 млрд грн: хто завинив найбільше
22 травня, 13:13
Прийняті зміни спрямовані на посилення захисту прав споживачів
Уряд уточнив перерахунок платіжок за комуналку при надзвичайних ситуаціях
20 травня, 18:53
Через аварію на мережах рух транспорту мостом наразі ускладнено в обидва боки
10-метровий фонтан посеред дороги: на Північному мосту прорвало трубу (відео)
8 травня, 16:33
Які зміни відбудуться з 1 травня 2026 року
Комуналка у травні 2026: що зміниться
1 травня, 13:39
Суспільство витрачає сотні мільярдів гривень на політику, результат якої постійно і безвідповідально відкладається
Монетарний тиск на економіку продовжується
1 травня, 09:55
Найвищий рівень оплати праці традиційно фіксується у столиці – майже 50 тис. грн на місяць
Середня зарплата в Україні зросла: дані Держстату
30 квiтня, 08:40

Особисті фінанси

Борг за комуналку: українці встановили рекорд
Борг за комуналку: українці встановили рекорд
Скільки коштує гектар землі у 2026 році: дані по регіонах
Скільки коштує гектар землі у 2026 році: дані по регіонах
Перекази на карту: за яких причин податкова може оштрафувати
Перекази на карту: за яких причин податкова може оштрафувати
Курс валют 27 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 27 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 27 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 27 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Пенсії з 1 червня 2026: чи підвищать виплати та хто отримає більше
Пенсії з 1 червня 2026: чи підвищать виплати та хто отримає більше

Новини

Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Сьогодні, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua