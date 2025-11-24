Головна Світ Економіка
Bloomberg: родина Трампа втрачає статки через обвал криптовалют

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: The White house/Facebook

Статки родини Трампів скоротилися з $7,7 млрд на початку вересня до близько $6,7 млрд

Різке збільшення багатства родини Дональда Трампа, яке сталося завдяки криптоактивам під час його другого президентського терміну, тепер обертається жорстким уроком волатильності цифрових валют. За даними Bloomberg, Трампи та їхні послідовники відчувають значні фінансові втрати внаслідок масштабного обвалу крипторинку, передає «Главком».

Вартість мемкойна, пов'язаного з брендом Трампа, знизилася приблизно на чверть із серпня, а частка Еріка Трампа в проєкті з видобутку біткойнів втратила близько половини своєї пікової вартості. Акції соціальної мережі Трампа, яка цього року почала інвестувати у біткойни, тримаються поблизу історичного мінімуму.

Падіння цін на криптовалюти є частиною ширшої кризи, що «вимила» понад $1 трлн із ринку цифрових активів. За Індексом мільярдерів Bloomberg, статки родини Трампів скоротилися з $7,7 млрд на початку вересня до близько $6,7 млрд. Це падіння значною мірою пов’язане саме з їхнім великим портфелем криптопроєктів.

Звичайні інвестори, які дедалі активніше вкладають гроші в проєкти, пов'язані з Трампом, відчувають набагато сильніший фінансовий тиск. Наприклад, інвестор, який купив мемкойн Трампа на піку після його анонсу, до кінця цього місяця втратив би майже всю свою інвестицію.

Агентство Bloomberg надало детальний огляд найбільших втрат родини Трампа в криптосфері:

  • Trump Media (збитки $800 млн): Акції материнської компанії Truth Social досягли історичного мінімуму. Частка президента в компанії, де він є найбільшим акціонером, впала приблизно на $800 млн із вересня. Компанія витратила близько $2 млрд на біткойни та пов'язані цінні папери. Запас у 11 500 BTC, придбаний за ціною близько $115 000, зараз показує збиток у 25%. Токен CRO, також накопичений компанією, втратив половину вартості;
  • World Liberty Financial (збитки близько $3 млрд): Токен WLFI впав із 26 центів на початку вересня до приблизно 15 центів. Пікова вартість токенів родини становила близько $6 млрд, тоді як зараз вона становить близько $3,15 млрд;
  • American Bitcoin (збитки щонайменше $330 млн): Частка Еріка Трампа (близько 7,5%) у цій компанії, створеній у співпраці з Hut 8 Corp., також різко знецінилася. Акції досягли піку в $9,31 на початку вересня, зробивши частку Еріка Трампа вартою близько $630млн . Відтоді вони впали більш ніж удвічі, стерши понад $300 млн зі статків родини.
  • Мемкойн Трампа (збитки близько $120 млн, але зростання портфеля): Вартість мемкойна втратила ще приблизно 25% із кінця серпня. Попри те, що ринкова вартість активу знизилася на $117 млн, сукупна вартість цього портфеля для родини Трампа насправді зросла. Це сталося завдяки розблокуванню майже 90 млн токенів, що належали інсайдерам, вартістю близько $220 млн.

Нагадаємо, у вівторок, 18 листопада, біткоїн різко впав, опустившись нижче ключової психологічної та технічної позначки $90 тис. Це падіння є чітким сигналом погіршення настроїв серед інвесторів на світовому крипторинку. 

Аналітики пов’язують це одразу з кількома чинниками – невизначеністю щодо рішень Федеральної резервної системи, загальним уповільненням світових ринків та хвилею розпродажів з боку великих гравців, які раніше накопичували великі обсяги криптоактивів.

До слова, президент США Дональд Трамп став одним із найбільших приватних власників біткоїнів у Сполучених Штатах. Приблизна вартість його криптоактивів становить $870 млн.

Трамп володіє криптовалютою опосередковано через свою участь у Trump Media and Technology Group, котра керує платформою Truth Social. У липні компанія придбала біткоїн на $2 млрд, після чого частка Трампа у компанії скоротилася з 52% до 41%. Наразі його особиста частка оцінюється приблизно у $870 млн.

Теги: Дональд Трамп гроші Біткоїн криптовалюта

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
