ЄС планує заборонити всі криптовалютні транзакції з Росією – FT

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
ЄС планує заборонити всі криптовалютні транзакції з Росією – FT
ЄС має намір заборонити всі криптовалютні платформи в Росії
Єврокомісія хоче посилити результативність санкцій за допомогою заборон у сфері криптовалюти в РФ

Європейський Союз хоче ввести повну заборону на криптовалютні операції з Росією, щоб росіяни не могли обходити санкції. Відповідна інформація міститься у внутрішньому документі Європейської комісії.
Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Як відомо, Брюссель має намір заборонити всі криптовалютні платформи в Росії. Адже санкції, які застосовують до окремих компаній не мають результату. До того ж завдяки криптовалюті Росія здійснює продажі товарів для війни в Україні, такої думки дотримуються у Єврокомісії.

Тому ЄС бачить необхідність в тому, щоб заборонити будь-які зв'язки з російськими постачальниками криптовалютних активів та платформ, де перекладають та обмінюють криптовалюту. Відповідне рішення має на меті посилення результативності санкцій, застосованих до РФ.

Відомо, що торік ЄС запровадив проти Росії 19-й пакет санкцій, які стосувалися заборон для криптовалютних платформ та операцій з відповідними активами.

До слова, нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила проєкт 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, який передбачає посилення обмежень у сфері енергетики, фінансових послуг та торгівлі. За її словами, новий пакет санкцій спрямований на подальше скорочення доходів Росії від експорту енергоносіїв, обмеження фінансових операцій та запровадження додаткових торговельних заборон.

Нагадаємо, що загальна ринкова вартість криптовалют з 29 січня знизилася на $467,6 млрд. У вівторок біткойн впав до найнижчого рівня з моменту переобрання президента США Дональда Трампа на початку листопада 2024 року і приходу до влади адміністрації, більш прихильної до криптовалют.

Напередодні ціна біткоїна майже опустилася до $75 тис. під час безперервного різкого розпродажу великих обсягів, унаслідок якого вартість активу знизилася більш ніж на 10% від нещодавніх максимумів і вперше з квітня 2025 року опустилася нижче $80 тис. 

