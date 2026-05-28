Курс валют 28 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 28 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем злотий подешевшав, а долар і євро подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,29, євро –51,54 грн, польського злотого – 12,16 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,2996 51,5426 59,5054 12,1655 56,3178 Ощадбанк 44,00 / 44,45 51,40 / 51,90 - - - Приватбанк 44 / 44,44 51,21 / 51,81 58,85 / 59,88 12,03 / 12,19 - ПУМБ 44,00 / 44,60 51,30 / 52,00 58,80 / 60,20 11,95 / 12,25 - monobank 44,04 / 44,43 51,23 / 52 - - - Райффайзен 44,04 / 44,49 51,20 / 51,85 57,30 / 60,70 11,50 / 12,50 53,50 / 57,50 OTP Bank 43,75 / 44,40 51,00 / 51,95 - - 56 / 56,95 Укрсиббанк 43,95 / 44,50 51 / 51,90 58 / 60,35 - 55,10 / 57,10

* курс валют станом на 08:30 28 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.