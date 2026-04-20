Хакери викрали криптовалюти на майже $300 млн

Ростислав Вонс
Дії хакерів спричинили ланцюгову реакцію на багатьох криптоплатформах
фото: Unsplash

Інцидент стався через вразливість кросчейн-мосту, створеного на базі технології, яка дозволяє різним блокчейнам взаємодіяти між собою

Хакери викрали майже $300 млн у криптовалюті. Інцидент спричинив ланцюгову реакцію та зачепив низку світових криптоплатформ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У суботу, 18 квітня, хакери скористалися можливістю використання міжблокчейнового мосту, вкравши сотні мільйонів з ключового елемента децентралізованої фінансової інфраструктури та викликавши хвильовий ефект на кількох криптоплатформах. Атаку було здійснено через кросчейн-міст, створений з використанням технології LayerZero, що дозволяє різним блокчейнам взаємодіяти між собою.

Загальні втрати оцінюються приблизно у $293 млн, що робить цей інцидент найбільшим зламом у DeFi у 2026 році. «Ми виявили підозрілу активність та тимчасово призупинили роботу контрактів rsETH у мережі та на кількох рішеннях другого рівня», – повідомила компанія Kelp DAO.

Зазначається, що rsETH активно використовувався в різних DeFi-сервісах – для кредитування, торгівлі та забезпечення ліквідності, що й спричинило швидке поширення наслідків атаки.

За оцінками аналітиків Cyvers, інцидент торкнувся щонайменше дев’яти інших платформ. У компанії зазначили, що це приклад ефекту доміно, коли злам одного протоколу впливає на інші через взаємопов’язаність систем. Експерти також зазначають, що втрати могли бути ще більшими – другу спробу атаки вдалося зупинити буквально за декілька хвилин до додаткових збитків на $100 млн.

Нагадаємо, американські федеральні служби безпеки повідомили про різке зростання кібератак, які пов’язують з іранськими хакерськими угрупованнями, підтримуваними Корпусом вартових ісламської революції.

Як повідомлялося, уряд Швеції заявив про спробу кібератаки на теплоелектростанцію на заході країни, до якої причетна проросійська хакерська група. Інцидент стався навесні 2025 року, однак атаку вдалося відбити без серйозних наслідків.

До слова, російське хакерське угруповання Fancy Bear, яке діє під егідою воєнної розвідки РФ, зламало понад 280 облікових записів електронної пошти державних та військових установ у країнах НАТО та на Балканах.

