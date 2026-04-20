Хакери викрали криптовалюти на майже $300 млн

Інцидент стався через вразливість кросчейн-мосту, створеного на базі технології, яка дозволяє різним блокчейнам взаємодіяти між собою

Хакери викрали майже $300 млн у криптовалюті. Інцидент спричинив ланцюгову реакцію та зачепив низку світових криптоплатформ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У суботу, 18 квітня, хакери скористалися можливістю використання міжблокчейнового мосту, вкравши сотні мільйонів з ключового елемента децентралізованої фінансової інфраструктури та викликавши хвильовий ефект на кількох криптоплатформах. Атаку було здійснено через кросчейн-міст, створений з використанням технології LayerZero, що дозволяє різним блокчейнам взаємодіяти між собою.

Загальні втрати оцінюються приблизно у $293 млн, що робить цей інцидент найбільшим зламом у DeFi у 2026 році. «Ми виявили підозрілу активність та тимчасово призупинили роботу контрактів rsETH у мережі та на кількох рішеннях другого рівня», – повідомила компанія Kelp DAO.

Зазначається, що rsETH активно використовувався в різних DeFi-сервісах – для кредитування, торгівлі та забезпечення ліквідності, що й спричинило швидке поширення наслідків атаки.

За оцінками аналітиків Cyvers, інцидент торкнувся щонайменше дев’яти інших платформ. У компанії зазначили, що це приклад ефекту доміно, коли злам одного протоколу впливає на інші через взаємопов’язаність систем. Експерти також зазначають, що втрати могли бути ще більшими – другу спробу атаки вдалося зупинити буквально за декілька хвилин до додаткових збитків на $100 млн.

