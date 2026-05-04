Біткоїн вперше з січня перевищив $80 тисяч

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Вартість біткоїна зросла більш ніж на 2% на тлі позитивної динаміки азійських фондових ринків
Orbit Markets: подолання позначки $80 000 додасть імпульсу всьому ринку криптоактивів

У понеділок, 4 травня, вартість біткоїна вперше з 31 січня піднялася вище $80 000 — зростання склало 2,1%, а ціна сягнула $80 594. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg

Відновлення курсу відбулося на тлі зростання азійських фондових ринків та позитивних очікувань щодо американських технологічних акцій. Індекс акцій MSCI Asia наблизився до рекордних значень, зафіксованих у лютому — ще до початку американсько-ізраїльської військової операції проти Ірану. Серед додаткових чинників зростання – інституційний попит: у п'ятницю американські біржові фонди на основі біткоїна (Bitcoin ETF) залучили $630 млн чистих надходжень.

Разом із біткоїном зростання продемонстрували й інші криптовалюти – зокрема Ether та Solana. Проте після пікового значення $80 594 курс Bitcoin дещо відкотився і торгувався близько позначки $79 700.  

Що кажуть аналітики

Учасники ринку розцінюють $80 000 як ключовий психологічний рубіж. Керолайн Морон, співзасновниця компанії Orbit Markets, вважає, що впевнене подолання цього рівня може забезпечити «подальший позитивний рух на ринку криптоактивів». Шон Макналті, керівник торгівлі деривативами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні компанії FalconX, зазначив, що активність інституційних гравців на ринку похідних інструментів свідчить про «високу впевненість у русі до $85 000 до середини місяця».  

Від рекорду до провалу і назад  

Нагадаємо контекст: у жовтні 2025 року біткоїн встановив історичний максимум, перевищивши $126 000. Після цього розпочалося кількамісячне падіння –  у лютому 2026 року курс опускався до $75 600, що стало найнижчим показником з квітня 2025 року. Від тієї позначки криптовалюта поступово відновлювалася – і сьогоднішнє зростання вище $80 000 є черговим кроком до повернення на попередні рівні. Загалом з моменту початку американсько-ізраїльського конфлікту навколо Ірану біткоїн виріс приблизно на 20%, демонструючи стійкість цифрових активів до геополітичних потрясінь.

Нагадаємо, у лютому 2026 року біткоїн впав до найнижчого рівня після переобрання Трампа – на той момент провідна криптовалюта торгувалася близько $76 200 в Азії після 15-місячного мінімуму на рівні $72 877 у США. Аналітики тоді фіксували «обережні та захисні» настрої на ринку. 

