Житло для переселенців. Свириденко назвала області, де затримується використання коштів

Наталія Порощук
Голова уряду провела нараду
фото: Юлія Свириденко/Telegram
Голова уряду Юлія Свириденко провела селекторну нараду з гуманітарних питань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Telegram.

«Провели селекторну нараду з гуманітарних питань із регіонами. У фокусі – житло для ВПО, підтримка вразливих категорій людей та робота соціальної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Свириденко наголосила, що  триває робота над розширенням мережі місць тимчасового проживання та соціальної підтримки.

«Із 1 млрд грн субвенції області вже розподілили майже 700 млн грн на облаштування житла для ВПО, зокрема для маломобільних людей та людей з інвалідністю. 14 областей уже повністю використали виділені кошти. Водночас звернули увагу на затримки у Дніпропетровській, Вінницькій та Полтавській областях. Окремо обговорили проєкт програми з придбання 1000 будинків у сільській місцевості для ВПО», – підсумувала голова уряду.

Нагадаємо, 1 травня в Україні розпочався новий етап державної програми допомоги постраждалим від війни – «Житло для ВПО з ТОТ». Відтепер переселенці з тимчасово окупованих територій, які мають житлові сертифікати, можуть забронювати кошти для купівлі нової домівки через застосунок «Дія».

До слова, українці, які подали заявку на бронювання коштів у рамках програми «єВідновлення» за компонентом «Житло для ВПО з ТОТ», можуть перевірити своє місце в черзі.

Як повідомлялося, уже 160 родин, які через війну втратили дім і були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, придбали нове житло в межах програми «єВідновлення».

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

