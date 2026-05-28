Житло для переселенців. Свириденко назвала області, де затримується використання коштів
Свириденко наголосила, що триває робота над розширенням мережі місць тимчасового проживання та соціальної підтримки
Голова уряду Юлія Свириденко провела селекторну нараду з гуманітарних питань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Telegram.
«Провели селекторну нараду з гуманітарних питань із регіонами. У фокусі – житло для ВПО, підтримка вразливих категорій людей та робота соціальної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.
«Із 1 млрд грн субвенції області вже розподілили майже 700 млн грн на облаштування житла для ВПО, зокрема для маломобільних людей та людей з інвалідністю. 14 областей уже повністю використали виділені кошти. Водночас звернули увагу на затримки у Дніпропетровській, Вінницькій та Полтавській областях. Окремо обговорили проєкт програми з придбання 1000 будинків у сільській місцевості для ВПО», – підсумувала голова уряду.
Нагадаємо, 1 травня в Україні розпочався новий етап державної програми допомоги постраждалим від війни – «Житло для ВПО з ТОТ». Відтепер переселенці з тимчасово окупованих територій, які мають житлові сертифікати, можуть забронювати кошти для купівлі нової домівки через застосунок «Дія».
До слова, українці, які подали заявку на бронювання коштів у рамках програми «єВідновлення» за компонентом «Житло для ВПО з ТОТ», можуть перевірити своє місце в черзі.
Як повідомлялося, уже 160 родин, які через війну втратили дім і були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, придбали нове житло в межах програми «єВідновлення».
