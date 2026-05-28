Житло для переселенців. Свириденко назвала області, де затримується використання коштів

Голова уряду Юлія Свириденко провела селекторну нараду з гуманітарних питань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Telegram.

«Провели селекторну нараду з гуманітарних питань із регіонами. У фокусі – житло для ВПО, підтримка вразливих категорій людей та робота соціальної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Свириденко наголосила, що триває робота над розширенням мережі місць тимчасового проживання та соціальної підтримки.

«Із 1 млрд грн субвенції області вже розподілили майже 700 млн грн на облаштування житла для ВПО, зокрема для маломобільних людей та людей з інвалідністю. 14 областей уже повністю використали виділені кошти. Водночас звернули увагу на затримки у Дніпропетровській, Вінницькій та Полтавській областях. Окремо обговорили проєкт програми з придбання 1000 будинків у сільській місцевості для ВПО», – підсумувала голова уряду.

Нагадаємо, 1 травня в Україні розпочався новий етап державної програми допомоги постраждалим від війни – «Житло для ВПО з ТОТ». Відтепер переселенці з тимчасово окупованих територій, які мають житлові сертифікати, можуть забронювати кошти для купівлі нової домівки через застосунок «Дія».

До слова, українці, які подали заявку на бронювання коштів у рамках програми «єВідновлення» за компонентом «Житло для ВПО з ТОТ», можуть перевірити своє місце в черзі.

Як повідомлялося, уже 160 родин, які через війну втратили дім і були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, придбали нове житло в межах програми «єВідновлення».