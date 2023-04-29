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Борщ українцям не по кишені. Як змінились ціни на продукти

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Борщ українцям не по кишені. Як змінились ціни на продукти
Найдорожчим продуктом серед усіх складників борщового набору є м’ясо
фото з відкритих джерел

Вартість борщового набору протягом першого кварталу 2023 року зросла на 21%

Вартість приготування традиційного українського борщу протягом першого кварталу 2023 року зросла на 21% – до 185 грн. Про це свідчать розрахунки доставки продуктів Zakaz.ua, фахівці якого проаналізували зростання цін на продукти у столичних супермаркетах.

Вартість продуктів у супермаркетах

Аналітики проаналізували ціни у провідних мережах столичних супермаркетів та з’ясували, що приготувати борщ стає дедалі дорожче. Майже всі інгредієнти української національної страви, крім буряка, зросли у ціні. Буряк подешевшав на 43% та коштує на прилавках магазинів станом на 24 квітня 2023 року близько 7 грн за кілограм, тоді як у січні ціна становила 10 грн/кг. З позитивного: також не змінились ціни на томатну пасту та соняшникову олію, цінники тримаються на рівні з січневими. Інші інгредієнти подорожчали: картопля – у середньому на 7%, морква – на 35%, а сметана – на 3%. Найбільше підскочила ціна на капусту – на 48%, кілограм білокачанної нині вартує в середньому 24 грн/кг.

Загальна динаміка цін на продукти борщового набору
Загальна динаміка цін на продукти борщового набору

Водночас найдорожчим продуктом серед усіх складників борщового набору є м’ясо. У квітні в порівнянні з ціною у січні вартість свинини зросла на 19%. Наприклад, охолоджена лопатка на кістці коштує близько 189 грн/кг, а свиняча лопатка без кістки вартує в середньому 206 грн/кг.

Також українців неприємно вразило значне зростання цін на цибулю, яка у роздрібному сегменті протягом останніх двох місяців різко подорожчала майже удвічі. Наразі ціна ріпчастої в супермаркетах коливається від 49 до 69 грн за кілограм.

Чому цибуля подорожчала?

За думкою експертів аграрного ринку, підставою для такого різкого зростання цін на цибулю стали кілька причин як внутрішньо українських, так і світових. Одна з них, це неврожай – при прогнозах приблизно в 750 тисяч тонн через погодні умови в Україні зібрали лише 732 тисячі тонн. Друга причина – війна. Через окупацію південних регіонів було втрачено 40% так званої комерційної цибулі, тобто тої, яку купували для продуктових крамниць, і відповідно стався дефіцит продукції. Третя причина – приватні сільські господарства, які вирощують цибулю, практично не виходять на ринок і їхня продукція не відповідає стандартам якості. Однак, експерти прогнозують, що ціна цибулі почне знижуватись, коли аграрії будуть збирати новий врожай – приблизно через місяць.

Собівартість приготування страви

Аналітики підрахували, скільки наразі в середньому коштує приготувати каструлю борщу на сім’ю вдома. Для визначення собівартості за основу було взято найбільш класичний полтавський рецепт страви з розрахунком на 3,5 – 4 літри.

Динаміка зростання цін на продукти
Динаміка зростання цін на продукти

У скільки обійдеться борщ? 

З’ясувалося, що у квітні 2023 року страва, приготована за традиційним рецептом, коштуватиме 185 грн. Порівняно з січнем 2023 року, коли борщ обходився у 153,5 грн, ціна зросла більше ніж на 20%.

Найдорожчим інгредієнтом борщового набору є м’ясо, яке додає страві третину вартості. Без м’яса страва нині коштує близько 71 грн, тоді як у січні собівартість була 61 грн. Ціна зросла на 10 грн. Також варто зазначити, що ця ціна відрізняється від довоєнної, адже у лютому пісний борщ коштував 47,2 грн.

Індекс борщусередня сума вартості, в яку обійдеться приготування страви за класичним рецептом. Розраховується за аналогією з міжнародним індексом БігМаку. Простіше кажучи, це умовний індикатор вартості продуктового кошику в супермаркетах. Борщ — одна з найпростіших і традиційних страв для середньостатистичної української сім’ї. За вартістю каструлі борщу можна відстежити, як змінюються ціни на базові продукти в країні.

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Теги: продукти борщ економіка

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