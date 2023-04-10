Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Поточна система державного регулювання енергоринком провокує величезні збитки у галузі, – «Центр Разумкова»

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Поточна система державного регулювання енергоринком провокує величезні збитки у галузі, – «Центр Разумкова»
«У нас жорстка адміністративна система управління енергоринком»
фото з відкритих джерел

«В нормальній ринковій економіці ціни на енергоресурси постійно змінюються»

Практично всі ключові енергетичні компанії в Україні працюють з величезними збитками і в такій ситуації на передній план виходить завдання Уряду фінансово оздоровити енергетичний сектор, перш за все за рахунок усунення адміністративного регулювання, розповів  Володимир Омельченко, директор енергетичних програм «Центру Разумкова».

Омельченко зазначив, що тільки за минулий рік збитки енергетичних компаній склали понад 40 мільярдів гривень і основною причиною цього є недосконала система енергетичного ринку.

«У нас жорстка адміністративна система управління енергоринком, яка склалася ще до війни, і, яка провокує ці величезні збитки. Це насамперед система прайс-кепів, які абсолютно не відповідають тій моделі, яка існує в Європейському Союзі. По суті у нас прайс-кепи роблять всю нашу енергетику планово збитковою», – резюмував директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Він також зауважив, що в нормальній ринковій економіці ціни на енергоресурси постійно змінюються, що дозволяє покривати витрати енергетичних компаній на відновлення, модернізацію і закупку палива.

Володимир Омельченко наголосив, що якщо відмінити адміністративне регулювання, то ціна електрику не зросте до критичних показників, а сформується на збалансованому рівні інтересів споживачів і енергетичних компаній.

Нагадаємо, віцепрезидент асоціації енергетичних компаній Energy Club Максим Білявський вважає, що поганий фінансовий стан енергоринку заважає ремонту важливого для енергосистеми обладнання.

Теги: енергетика держава економіка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд в Гаазі
Єдина річ, яку цивілізований світ може пообіцяти Путіну
15 березня, 16:01
Роботодавець зобов’язаний забезпечувати цивільний захист своїх працівників, у тому числі під час оповіщення про повітряну тривогу
Робота під час тривоги: Лубінець пояснив, чи мають співробітники право відмовитися
17 березня, 10:59
У лютому зменшився рівень розрахунків перед зеленою генерацією
У лютому зменшився рівень розрахунків перед зеленою генерацією
12 березня, 13:31
Зволікання призводить до значних економічних втрат і загрожує зупинкою виробництва
Щоб заробити кошти на військові видатки, потрібно розблокувати морські порти – нардеп
13 березня, 15:28
Путіна підтримує різношерста команда гравців, яка постійно зменшується
Коаліція невдах. Союзники Росії: хто вони? Геополітика
19 березня, 17:59
Верещук запропонувала спосіб, як можна повернути усіх викрадених дітей-сиріт в Україну
Верещук запропонувала спосіб, як можна повернути усіх викрадених дітей-сиріт в Україну
30 березня, 15:57
Архімандрит від імені Лаври засвідчив, що прокльони колишнього намісника – безпідставні та несправедливі
Архімандрит Авраамій спростував дієвість прокльонів колишнього намісника Лаври
1 квiтня, 18:18
РПЦ і УПЦ МП є провідниками ідей «русского міра»
Українці звернулися до Верховної Ради з вимогою заборонити діяльність УПЦ МП
4 квiтня, 12:23
Внаслідок ворожих ударів українська енергосистема зазнала значних пошкоджень
Британська розвідка заявила про провал одного з найжорстокіших планів РФ
8 квiтня, 09:23

Економіка

Ситуація поліпшується – Нацбанк розповів про стан валютного ринку
Ситуація поліпшується – Нацбанк розповів про стан валютного ринку
Поточна система державного регулювання енергоринком провокує величезні збитки у галузі, – «Центр Разумкова»
Поточна система державного регулювання енергоринком провокує величезні збитки у галузі, – «Центр Разумкова»
Міністр агрополітики пояснив, хто продає землю під час війни
Міністр агрополітики пояснив, хто продає землю під час війни
Україна відновлює експорт електроенергії до Молдови та Польщі: що відомо
Україна відновлює експорт електроенергії до Молдови та Польщі: що відомо
Огірки за 200, цибуля за 80. Міністр агрополітики пояснює, що трапилося
Огірки за 200, цибуля за 80. Міністр агрополітики пояснює, що трапилося
Курс долара перетнув «червону лінію»: експерти дали валютний прогноз
Курс долара перетнув «червону лінію»: експерти дали валютний прогноз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Огірки за 200, цибуля за 80. Міністр агрополітики пояснює, що трапилося
24K
У Рівному жінка знайшла на ринку величезну суму, як вона розпорядилася грошима
18K
Митрополит УПЦ МП Антоній поскаржився: ПЦУ залишила його без штанів
18K
Заява Тищенка про замах: поліція Закарпаття розповіла перші подробиці
14K
Палку захисницю УПЦ МП Кохановську забрали на допит до СБУ (відео)
12K
Росіяни зруйнували ракетою міст на Чернігівщині

Новини

Ексофіцер ГРУ перейшов на бік України та формує «Сибірський батальйон» проти РФ
Сьогодні, 14:05
Президент нагородив редактора «Главкома» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
Сьогодні, 11:40
Запеклі бої за Бахмут і Авдіївку: Генштаб назвав кількість відбитих атак
Сьогодні, 06:46
Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
8 квiтня, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
8 квiтня, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
8 квiтня, 02:35

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту