Поточна система державного регулювання енергоринком провокує величезні збитки у галузі, – «Центр Разумкова»

«В нормальній ринковій економіці ціни на енергоресурси постійно змінюються»

Практично всі ключові енергетичні компанії в Україні працюють з величезними збитками і в такій ситуації на передній план виходить завдання Уряду фінансово оздоровити енергетичний сектор, перш за все за рахунок усунення адміністративного регулювання, розповів Володимир Омельченко, директор енергетичних програм «Центру Разумкова».

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Омельченко зазначив, що тільки за минулий рік збитки енергетичних компаній склали понад 40 мільярдів гривень і основною причиною цього є недосконала система енергетичного ринку.

«У нас жорстка адміністративна система управління енергоринком, яка склалася ще до війни, і, яка провокує ці величезні збитки. Це насамперед система прайс-кепів, які абсолютно не відповідають тій моделі, яка існує в Європейському Союзі. По суті у нас прайс-кепи роблять всю нашу енергетику планово збитковою», – резюмував директор енергетичних програм Центру Разумкова.

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Він також зауважив, що в нормальній ринковій економіці ціни на енергоресурси постійно змінюються, що дозволяє покривати витрати енергетичних компаній на відновлення, модернізацію і закупку палива.

Володимир Омельченко наголосив, що якщо відмінити адміністративне регулювання, то ціна електрику не зросте до критичних показників, а сформується на збалансованому рівні інтересів споживачів і енергетичних компаній.

Нагадаємо, віцепрезидент асоціації енергетичних компаній Energy Club Максим Білявський вважає, що поганий фінансовий стан енергоринку заважає ремонту важливого для енергосистеми обладнання.