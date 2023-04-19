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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Хто займає перше місце у світовому експорті. І чому це не США

glavcom.ua
Глобальні фінансові кризи сильно струсонули світ
фото з відкритих джерел

Світ змінився і це незворотньо

Досить цікавий графік.

Чотири країни, які займають провідне місце у світовому експорті: Британія, США, Китай та Японія.

Як бачимо, до середини 80-х років минулого століття, Японія майже наздогнала США за експортним потенціалом.

Хто займає перше місце у світовому експорті. І чому це не США фото 1

Це відобразилось навіть на культурних архетипах в Америці: образ японців, які можуть економічно захопити США у газетних статтях, фільмах та у вигляді політичних карикатур.

Але потім була валютна угода «Плаза», названа так на честь відомого готелю Нью-Йорку, де зібрались міністри фінансів США, Британії, Франції, Німеччини та Японії.

Американці вмовляви своїх партнерів «трохи» зміцнити свої валюти відносно долару пропорційно до торгівельних дисбалансів.

Всі пообіцяли, але слова дотримались лише японці.

І одразу сіли на пяту точку: боковік у розвитку, «нульове» зростання, дефляційна пастка, криза на ринку нерухомості та у фінансовій системі, надмірні накопичення та дефіцит напрямків інвестування.

З тих пір Японія зійшла з орбіти світового мейнстриму.

Кудись поділись технологічні амбіції, хоча у 80-х тільки й мови було про чудеса японської робототехніки.

Принагідно зауважу, що у 2019 році наші розумники зміцнили гривню на .... 15%.

Інфляція тоді вперше попала у цільовий таргет НБУ у 5%, але якою ціною?

Ціною прискореної деіндустріалізації.

Судячи з графіку, Китай мали садити на пяту точку десь у 2007 році.

Але трапилась глобальна фінансова криза: Китай зміцнив, Захід ослаб.

Потім 2014 рік. Війна в Україні.

Спроби Трампа примусити Китай на аналог угоди Плаза – зміцнити юань відносно долару.

Далі майже конфлікт між США та Китаєм у форматі торгівельної війни.

І... ковід. Китай знову зміцнив, Захід ослаб.

Повномасштабна війна РФ проти України.

Тепер експортний потенціал Китаю майже у два рази випереджає США.

Пізно садити на пяту точку. На відміну від Японії, Китай зміг «вискочити».

А Японія та Британія зараз – як дві затухаючі острівні імперії.

Сукупно США разом із ними поступаються Китаю за рівнем експорту.

Світ змінився і це незворотньо.

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Теги: історія США економіка Японія війна Китай гроші криза конфлікт

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