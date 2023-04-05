Україна має обмежити експорт металобрухту, поки ситуація не стала критичною – експерт

«Якщо у нас дефіцит металобрухту, то у нас є проблема з виробництвом»

Ситуація з металобрухтом загострюється, підприємства відчувають дедалі більший дефіцит, і це починає становити загрозу для національної безпеки. Щоб не допустити кризи, варто обмежити або навіть заборонити експорт металобрухту, допоки ситуація не стабілізується. Про це заявила голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колеснікова.

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«Якщо у нас дефіцит металобрухту, то у нас є проблема з виробництвом. А на сьогодні ця проблема стала ще більш критичною – враховуючи, що зараз підприємства перебувають у дуже важкому стані», - пояснила вона.

Вона підкреслила: працююча металургія – це питання національної безпеки, тож Євросоюз поставиться з розумінням до бажання України захистити власну економіку. Особливо – якщо врахувати, що брухт, який постачають у ЄС, не залишається в Євросоюзі, а транспортується далі. Тобто, ЄС використовують лише як перевалочний пункт, адже Україна встановила експортне мито на брухт у розмірі 180 євро. В той час, як до ЄС сировина експортується за пільговою ставкою в 3 євро.

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«Ми повинні розуміти, що Європейський Союз не є кінцевою зупинкою для металобрухту. Якби це була ще кінцева зупинка, ми би зрозуміли, що Євросоюз нам реально допомагає і все. Але це точка, через яку перенаправляють далі той металобрухт. А це вже просто в обхід правил, і всього, чого тільки можна», – зауважила Колеснікова.

Вона акцентувала: найголовніше питання для України зараз – це максимально зберегти і перезапустити економіку, і це прекрасно розуміють усі наші міжнародні партнери, які нас зараз фінансують.

«Якщо ми не запустимо економіку, ніяких грошей у світі не вистачить для того, щоб нас довго підтримувати. Тому це один із пунктів, який дозволить не зупинитися нашій економіці. Бо металургія – це експорт, це валюта, це стабільність нашої, хоч якоїсь, але стабільність економіки», – резюмувала Колеснікова.

Раніше президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що в Україні склалася вкрай негативна ситуація з наявністю металобрухту, і це починає загрожувати національній економічній безпеці. Найкращим виходом у такій ситуації є обмеження, або й повна заборона на експорт цієї сировини, доки не вдасться сформувати запас, необхідний для функціонування металургійної галузі.