Чи можна розраховуватися старими 50 і 200 грн? Нацбанк дав роз'яснення

Нацбанк звернувся до українців через повідомлення про вилучення купюр 50 і 200 грн

Нацбанк пояснив, які банкноти залишаються дійсними та чи потрібно українцям обмінювати старі купюри

Національний банк України спростував інформацію про припинення обігу банкнот номіналами 50 і 200 гривень старого зразка. Українці можуть і надалі без обмежень розраховуватися цими купюрами, а спеціально обмінювати їх не потрібно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис фінансової установи.

У НБУ пояснили, що повідомлення про вилучення старих банкнот активно поширюються в Telegram-каналах, хоча рішення про їхню поступову заміну регулятор ухвалив ще у жовтні 2024 року. Йдеться про банкноти 50 і 200 гривень зразків 2003–2007 років, які поступово замінюють на сучасніші купюри зразка 2014 року. Такий процес має на меті підвищити якість готівки та забезпечити обіг більш захищеними грошовими знаками.

«Громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати. Вони можуть без обмежень і надалі розраховуватися банкнотами старого зразка, оскільки ті залишатимуться дійсними платіжними засобами», – наголосили в Нацбанку.

Поступову заміну проводять і для інших номіналів. Зокрема, з 1 січня 2023 року банки вилучають із готівкового обігу старі банкноти 20 і 100 гривень, із 1 серпня 2024 року – 500 гривень, а з 1 листопада 2024 року – 50 і 200 гривень.

Механізм заміни передбачає, що банки більше не видають банкноти старого зразка через каси, а Нацбанк припинив постачати їх банківським установам та компаніям, які працюють із готівкою. Коли такі гроші потрапляють до банків, їх передають до НБУ для подальшої утилізації, а не повертають в обіг.

Водночас інші правила діють для банкнот номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003–2007 років. Із 2 березня 2026 року вони втратили статус платіжного засобу, а замість них використовуються монети відповідних номіналів. Такі банкноти можна безкоштовно обміняти на чинні гроші в усіх банках України до 26 лютого 2027 року, в уповноважених банках – до 28 лютого 2029 року, а в Національному банку – до ухвалення окремого рішення про завершення обміну.

У НБУ підкреслили, що заміна старих банкнот є плановим процесом оновлення готівки й не передбачає жодних обмежень на використання чинних купюр номіналами 50 і 200 гривень.

Нагадаємо, 4 вересня 2026 року в Україні було введено в обіг нову банкноту номіналом 2000 грн. Вона стала купюрою найбільшого номіналу в Україні. На лицьовому боці банкноти зображено поета Василя Стуса, а на зворотному – будівлю Донецького національного університету його імені. Нова купюра має понад 20 захисних елементів.