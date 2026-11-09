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Росія продає газ учетверо дорожче на тлі санкцій ЄС – El Mundo

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Росія продає газ учетверо дорожче на тлі санкцій ЄС – El Mundo
Росія переорієнтовує експорт скрапленого газу на азійські ринки на тлі санкцій ЄС
фото: Укрінформ

Москва переорієнтовує постачання скрапленого газу на азійські ринки, тоді як Європа входить у зиму з найнижчими запасами палива з 2013 року

Росія отримала можливість продавати скраплений природний газ (СПГ) на азійських ринках за цінами, які приблизно вчетверо перевищують вартість палива за довгостроковими контрактами з європейськими компаніями. Це відбувається на тлі санкцій Європейського Союзу та скорочення запасів газу в Європі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на іспанське видання El Mundo.

За даними видання, європейські енергетичні компанії закуповували російський СПГ за довгостроковими контрактами, укладеними ще у 2013 році. Вартість палива за цими угодами становила близько €25–27 за мегават-годину.

Однак після запровадження обмежень ЄС Росія отримала можливість перенаправляти відповідні обсяги газу до Азії, де ринкові ціни нині значно вищі. За оцінкою El Mundo, різниця між старими контрактними цінами та поточними котируваннями може сягати чотирьох разів.

Водночас європейський енергетичний ринок опинився перед новими ризиками. За інформацією видання, Європа входить в опалювальний сезон 2026–2027 років із найнижчими запасами газу з 2013 року.

Низький рівень заповненості підземних сховищ може посилити залежність європейських країн від нових постачань СПГ. У разі тривалих морозів або перебоїв з імпортом це створює ризики подальшого зростання цін.

При цьому Євросоюз продовжує реалізовувати політику поступової відмови від російських енергоносіїв. Обмеження на імпорт російського газу мають зменшити енергетичну залежність Європи від Москви, однак водночас змінюють традиційні маршрути постачання.

Варто зазначити, що порівняння цін стосується вартості газу за давніми контрактами та поточних ринкових котирувань. Воно саме по собі не підтверджує, що всі російські постачання до Азії вже здійснюються за цінами, вищими вчетверо.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Європа входить у зиму з найнижчими запасами газу за останні роки. Станом на кінець жовтня європейські газосховища були заповнені на 74,9%, тоді як роком раніше цей показник становив 82,8%.

Також «Главком» писав про закупівлі російського газу країнами Євросоюзу. За перші чотири місяці 2026 року ЄС витратив майже €4 млрд на постачання з російського проєкту «Ямал СПГ».

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Теги: росія газ Газпром гроші

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