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Нацбанк запровадив новий довідковий курс гривні до євро: як його розраховуватимуть

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нацбанк запровадив новий довідковий курс гривні до євро: як його розраховуватимуть
НБУ: Такий бенчмарк буде корисним для клієнтів, які купують або продають євро на внутрішньому ринку
фото: glavcom.ua

Розроблення нового індикатора здійснено на запит учасників ринку

Національний банк з 4 листопада запровадив новий довідковий курс гривні до євро. Він розраховуватиметься щодня у робочі дні станом на 12:00 та публікуватиметься не пізніше 12:30. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

«Індикатор відображає надійне, достовірне і репрезентативне значення курсу гривні до євро, яке розраховане з використанням довідкового значення курсу гривні до долара США та достовірного і репрезентативного індикатора курсу долара США до євро на ринку «спот», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розрахунок індикатора здійснюватиметься на підставі довідкового курсу гривні до долара США станом на 12:00 та середнього значення щопівгодинних котирувань BFIX долара США до євро у визначеному часовому проміжку з 10:30 до 12:00 за київським часом.

«Розроблення нового індикатора здійснено на запит учасників ринку. Такий бенчмарк буде корисним для клієнтів, які купують або продають євро на внутрішньому ринку. Він може слугувати орієнтиром для визначення курсу в угодах між банками та клієнтами, що укладаються в євро. Крім того, наявність цього індикатора спростить укладання угод в євро на умовах форвард, давши змогу учасникам ринку оперативніше проводити розрахунки за такими угодами», – пояснив Нацбанк.

Одночасно регулятор змінює методику розрахунку офіційних курсів гривні до інших валют (крім долара США), спеціальних прав запозичення (СПЗ) та облікової ціни банківських металів. Для цього використовуватимуть середні значення відповідних котирувань BFIX, зафіксованих кожні 30 хвилин із 10:30 до 15:00. Якщо котирування будуть недоступні, для розрахунку курсів валют використовуватимуть дані відповідних центральних банків або Refinitiv, для банківських металів – дані LBMA або Refinitiv, а для СПЗ – курси валют кошика, встановлені центральними банками.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

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Теги: Нацбанк НБУ курс валют валюта

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