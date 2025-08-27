Головна Гроші Особисті фінанси
Як відрізнити справжню гривню від фальшивки: пояснення Нацбанку

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Як відрізнити справжню гривню від фальшивки: пояснення Нацбанку
Регулятор розповів, як відрізити фальшиві гроші від справжніх
фото: glavcom.ua

Громадяни можуть легко перевірити, справжні гривні чи ні, а от зловмисникам практично неможливо відтворити сучасний захист української грошей

В Україні зріс рівень підробок гривні. «Главком» з посиланням на Національний банк України розповідає, як легко відрізнити справжні банкноти завдяки сучасним захисним елементам.

Для перевірки справжності нових банкнот регулятор рекомендує звертати увагу на захисні елементи:

  • оновлений дизайн:
  • спеціальний банкнотний папір;
  • для банкнот високих номіналів слід звертати увагу  оптично-змінні елементи ("віконна" захисна стрічка, SPARK з ефектами руху та зміни кольору). В НБУ зазначили, що громадянам їх легко перевірити, а зловмисникам – практично неможливо відтворити.

Що робити у разі виникнення сумнівів щодо справжності грошей

У цьому випадку громадяни можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень Національному банку. За результатами таких досліджень, що здійснюються безоплатно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, незалежно від ступеня зношення чи пошкодження, повертаються ініціатору дослідження.

Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Про їхнє вилучення регулятор повідомляє правоохоронні органи, всі підроблені банкноти в установленому порядку передаються їх уповноваженим працівникам для проведення розслідувань.

За даними НБУ, в 2024 році на 1 млн справжніх банкнот припадало близько 5,1 підроблених, тоді як у 2021 році цей показник становив 7,1. Найчастіше у 2024 році з обігу вилучалися банкноти двох номіналів:

  • 500 грн (78% від загальної кількості вилучених підробок);
  • 200 грн (18%).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 та 1000 грн становили лише 4%.

Зазначимо, що в Україні планується впровадження цифрової гривні. Це нова форма грошей, яка поєднає в собі елементи безготівкових і готівкових грошей. Вона стане новою альтернативною формою грошей поряд з традиційними готівкою та безготівковими платежами. Цифрова гривня дозволить здійснювати автоматичні платежі за певних умов, наприклад, програми підтримки від держави, такі як «єКнига» і «єВідновлення».

Теги: банк гроші гривня

