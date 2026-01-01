Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Виплати за народження дитини з 1 січня 2026 року: хто отримає 50 тис.

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Виплати за народження дитини з 1 січня 2026 року: хто отримає 50 тис.
Рада прийняла в цілому законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини
фото: glavcom.ua

Держава виплачуватиме 7 тис. грн щомісяця мамі, татові, або бабусі/дідусю, якщо вони доглядають за дитиною до одного року

З 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першу заступницю міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмилу Шемелинець.

Ключові зміни

  1. Одноразова виплата при народженні. Допомога при народженні першої чи наступної дитини зросла до 50 тис. грн. Ця сума стосується лише тих матерів, які народили після 1 січня 2026 року.
  2. Гнучкий «Пакунок малюка». Тепер набір для новонародженого можна отримати вже з 36-го тижня вагітності, що значно розширює можливості для батьків.
  3. Щомісячна допологова допомога. Жінки, які офіційно не працевлаштовані, можуть отримати щомісячну допомогу в розмірі 7 тис. грн протягом періоду вагітності.
  4. Підтримка по догляду за дитиною до одного року. Держава виплачуватиме 7 тис. грн щомісяця мамі, татові, або бабусі/дідусю, якщо вони доглядають за дитиною до одного року.
  5. Ініціатива «єЯсла». Якщо один із батьків вирішив вийти на роботу після того, як дитині виповнився один рік, він може отримувати щомісячну компенсацію за дитячий садок у розмірі до 8 тис. грн. Альтернативою є сплата державою ЄСВ за того з батьків, хто залишається з дитиною, щоб зберегти його страховий стаж для пенсії.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Документ передбачає виплату 50 тис. грн за народження дитини, а також 7 тис. грн допомоги по догляду за дитиною до року та 7 тис. грн – допомога по догляду за дитиною від 1 до 3 років, якщо батьки повернулись на роботу.

Як повідомлялося, запроваджені урядом зміни – підвищення допомоги при народженні дитини (50 тис. грн одноразово) та щомісячні виплати у 7 тис. грн – є важливими, але самі по собі не здатні змінити демографічні тенденції. Про це йдеться у матеріалі «Главкому» «50 тис. за народження дитини. Мало це чи багато: що каже світовий досвід?».

Читайте також:

Теги: соцвиплати діти батьки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

6 грудня – День святого Миколая
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 2025, 08:15
У Дніпрі літня жінка прийшла до «Укрпошти» з російським паспортом
Жінка з паспортом РФ отримала «тисячу Зеленського»? «Укрпошта» відреагувала на скандальне фото
27 листопада, 2025, 18:08
Семеро українських дітей, викрадених Росією, повернулися до своїх родин
Перша леді США допомогла повернути викрадених Росією українських дітей
4 грудня, 2025, 17:52
Виплати здійснюються поетапно, і для отримання коштів може знадобитися кілька днів після подачі заявки
«Зимова тисяча». Чому затримуються виплати – пояснення
7 грудня, 2025, 06:58
Українська телеведуча Інна Шевченко наголосила на важливості вакцинації немовлят
Вакцинація для немовлят. Відома телеведуча, що стала мамою в 47, звернулася до людей
15 грудня, 2025, 09:09
Одноразова грошова допомога та забезпечення речами відбувається за рахунок інтернатних закладів
Додаткове забезпечення для випускників інтернатів: які виплати передбачаються
26 листопада, 2025, 07:21
У Кременчуці під час роботи атракціону «Лавка» випали дві дівчини
У Кременчуці з атракціону під час руху випали двоє підлітків
27 листопада, 2025, 09:47
Режисер Слава Жила присвятив нову виставу своїй доньці Розі – вона саме у віці головної героїні Марі
Вистава для тих, кому від 6 до 106 років. Київський театр ляльок підготував святкову прем’єру
7 грудня, 2025, 13:16
Допомога в розмірі 1 тис. грн доступна всім громадянам України
Розширено перелік магазинів, де можна витратити «зимову тисячу»
19 грудня, 2025, 07:04

Особисті фінанси

Виплати за народження дитини з 1 січня 2026 року: хто отримає 50 тис.
Виплати за народження дитини з 1 січня 2026 року: хто отримає 50 тис.
Виплати за народження дитини та вищі пенсії: що змінилося з 1 січня
Виплати за народження дитини та вищі пенсії: що змінилося з 1 січня
Binance зупинив виведення коштів на картки для користувачів з України (оновлено)
Binance зупинив виведення коштів на картки для користувачів з України (оновлено)
Військовим утричі збільшать виплати. Сирський зробив заяву про нові контракти
Військовим утричі збільшать виплати. Сирський зробив заяву про нові контракти
Кабмін затвердив мінімальну допомогу по безробіттю на 2026 рік
Кабмін затвердив мінімальну допомогу по безробіттю на 2026 рік
В Україні впав попит та ціни на популярний овоч через погану якість
В Україні впав попит та ціни на популярний овоч через погану якість

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua