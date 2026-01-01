Виплати за народження дитини з 1 січня 2026 року: хто отримає 50 тис.

Рада прийняла в цілому законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини

Держава виплачуватиме 7 тис. грн щомісяця мамі, татові, або бабусі/дідусю, якщо вони доглядають за дитиною до одного року

З 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першу заступницю міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмилу Шемелинець.

Ключові зміни

Одноразова виплата при народженні. Допомога при народженні першої чи наступної дитини зросла до 50 тис. грн. Ця сума стосується лише тих матерів, які народили після 1 січня 2026 року. Гнучкий «Пакунок малюка». Тепер набір для новонародженого можна отримати вже з 36-го тижня вагітності, що значно розширює можливості для батьків. Щомісячна допологова допомога. Жінки, які офіційно не працевлаштовані, можуть отримати щомісячну допомогу в розмірі 7 тис. грн протягом періоду вагітності. Підтримка по догляду за дитиною до одного року. Держава виплачуватиме 7 тис. грн щомісяця мамі, татові, або бабусі/дідусю, якщо вони доглядають за дитиною до одного року. Ініціатива «єЯсла». Якщо один із батьків вирішив вийти на роботу після того, як дитині виповнився один рік, він може отримувати щомісячну компенсацію за дитячий садок у розмірі до 8 тис. грн. Альтернативою є сплата державою ЄСВ за того з батьків, хто залишається з дитиною, щоб зберегти його страховий стаж для пенсії.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Документ передбачає виплату 50 тис. грн за народження дитини, а також 7 тис. грн допомоги по догляду за дитиною до року та 7 тис. грн – допомога по догляду за дитиною від 1 до 3 років, якщо батьки повернулись на роботу.

Як повідомлялося, запроваджені урядом зміни – підвищення допомоги при народженні дитини (50 тис. грн одноразово) та щомісячні виплати у 7 тис. грн – є важливими, але самі по собі не здатні змінити демографічні тенденції. Про це йдеться у матеріалі «Главкому» «50 тис. за народження дитини. Мало це чи багато: що каже світовий досвід?».