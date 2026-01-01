Виплати за народження дитини з 1 січня 2026 року: хто отримає 50 тис.
Держава виплачуватиме 7 тис. грн щомісяця мамі, татові, або бабусі/дідусю, якщо вони доглядають за дитиною до одного року
З 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першу заступницю міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмилу Шемелинець.
Ключові зміни
- Одноразова виплата при народженні. Допомога при народженні першої чи наступної дитини зросла до 50 тис. грн. Ця сума стосується лише тих матерів, які народили після 1 січня 2026 року.
- Гнучкий «Пакунок малюка». Тепер набір для новонародженого можна отримати вже з 36-го тижня вагітності, що значно розширює можливості для батьків.
- Щомісячна допологова допомога. Жінки, які офіційно не працевлаштовані, можуть отримати щомісячну допомогу в розмірі 7 тис. грн протягом періоду вагітності.
- Підтримка по догляду за дитиною до одного року. Держава виплачуватиме 7 тис. грн щомісяця мамі, татові, або бабусі/дідусю, якщо вони доглядають за дитиною до одного року.
- Ініціатива «єЯсла». Якщо один із батьків вирішив вийти на роботу після того, як дитині виповнився один рік, він може отримувати щомісячну компенсацію за дитячий садок у розмірі до 8 тис. грн. Альтернативою є сплата державою ЄСВ за того з батьків, хто залишається з дитиною, щоб зберегти його страховий стаж для пенсії.
Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Документ передбачає виплату 50 тис. грн за народження дитини, а також 7 тис. грн допомоги по догляду за дитиною до року та 7 тис. грн – допомога по догляду за дитиною від 1 до 3 років, якщо батьки повернулись на роботу.
Як повідомлялося, запроваджені урядом зміни – підвищення допомоги при народженні дитини (50 тис. грн одноразово) та щомісячні виплати у 7 тис. грн – є важливими, але самі по собі не здатні змінити демографічні тенденції. Про це йдеться у матеріалі «Главкому» «50 тис. за народження дитини. Мало це чи багато: що каже світовий досвід?».
