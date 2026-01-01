Головна Гроші Особисті фінанси
З 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
З 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата
В Україні з 1 січня збільшилася мінімальна зарплата
фото: glavcom.ua

Підвищення мінімалки з 1 січня передбачене законом про держбюджет на 2026 рік

В Україні починаючи з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата підвищилася з 8 тисяч до 8 647 грн. Про це йдеться у законі «Про державний бюджет на 2026 рік», який набув чинності з 1 січня.

Також зросла погодинна мінімальна зарплата – з 48 грн до 52 грн.

А загальний показник прожиткового мінімуму із 1 січня зріс із 2920 грн до 3209 грн.

Для дітей до шести років прожитковий мінімум тепер становить 2 817 грн, для дітей від шести до вісімнадцяти років – 3512 грн, для працездатних осіб – 3328  грн, для осіб, які втратили працездатність – 2595 грн, для осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду, – 1600 грн.

 Також установлено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадового окладу прокурора окружної прокуратури, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, установлено на рівні, встановленому для відповідного державного органу станом на 31 грудня 2025 року.

Крім того, документом унормовано, що у 2026 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 60%; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100%; для дітей – 145% відповідного прожиткового мінімуму.

В той же час, рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти відповідно до закону «Про дошкільну освіту» у 2026 році не збільшується.

Нагадаємо, що у 2026 році в Україні заплановано низку важливих змін. Зокрема, в застосунку «Резерв+» з’явиться можливість отримувати сповіщення про надсилання повісток, зарплати вчителів зростуть на 50%, а в «Дії» стане доступною послуга розірвання шлюбу.

«Главком» зібрав добірку всіх ключових нововведень, які запроваджуються в Україні у новому році.

