Binance зупинив виведення коштів на картки для користувачів з України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Binance зупинив виведення коштів на картки для користувачів з України
Умови внесення коштів на платформу практично не змінилися
фото: depositphotos.com

Платформа змінює правила роботи з фіатними каналами та призупиняє надання низки послуг

Криптовалютна біржа Binance повідомила, що 29 грудня 2025 року зупинила виведення коштів на картки для користувачів з України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінфін.

Виведення коштів на картки Visa/MasterCard тимчасово недоступне. У зв'язку з цим також припинено виконання автоматичних періодичних покупок та скасовано лімітні ордери на купівлю за фіат. 

Тим часом біржа повідомила, що можливість завести гроші на платформу залишається майже без змін. Доступні:

  • Депозити та купівля: через картки Visa/MasterCard (тільки вхідні транзакції).
  • Apple Pay та Google Pay: працюють для поповнення рахунку.
  • SWIFT-перекази: доступні як для поповнення, так і для зняття коштів.

Платіжний сервіс Zen.com, який часто використовується для операцій з євро, злотим та іншими валютами, також є у списку доступних методів. Однак, згідно з повідомленням, його повноцінна робота для депозитів та зняття очікується лише з 6 січня 2026 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance Чанпена Чжао, який раніше був засуджений за порушення закону про боротьбу з відмиванням грошей.

