Як отримати 50 тис. грн за народження дитини: розʼяснення Мінсоцполітики

Право на допомогу має один із батьків дитини або опікун, з яким дитина постійно проживає

Заявку на виплату можна подати через Пенсійний фонд або сервіс у «Дії»

Учора, 1 січня, набрав чинності закон №13532, головна новація якого підвищення одноразової допомоги при народженні дитини до 50 тис. грн. Подати заявку на отримання виплати можна у Пенсійному фонді або через сервіс «єМалятко». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першу заступницю міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмилу Шемелинець в ефірі телемарафону.

За словами урядовиці, при народженні дитини українці можуть отримати одноразову допомогу від держави у розмірі 50 тис. грн. Отримати цю допомогу можна двома шляхами: звернутися до Пенсійного фонду України, або подати заявку через сервіс у «Дії».

«Оскільки технічна реалізація програми може зайняти якийсь час, то якщо допомогу хочеться оформити сьогодні, тоді потрібно звернутися до Пенсійного фонду», – пояснила Шемелинець.

Право на допомогу має один із батьків дитини або опікун, з яким дитина постійно проживає. Якщо дитина народилася під час перебування матері за кордоном, жінка повинна подати до ПФУ легалізовані документи про народження, видані органами країни перебування.

Для дітей на повному державному утриманні допомога зараховується на депозитний рахунок і може бути використана після досягнення повноліття.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні запроваджено новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини. Документ передбачає комплексне оновлення системи «дитячих» виплат – від періоду вагітності до моменту зарахування дитини до школи – і спрямований на послідовну підтримку сімей на кожному етапі.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Встановлюється допологова підтримка вагітним незастрахованим жінкам у розмірі 7 тис. грн на одну дитину. 100% середньомісячного грошового забезпечення передбачено для військовослужбовців, поліцейських та інших спеціальних категорій.

Допомога виплачуватиметься упродовж 70 днів до пологів та 56 днів після (або 70 днів при ускладнених пологах або народженні двійні/трійні). Жінкам, постраждалим від аварії на ЧАЕС – протягом 180 днів відпустки.

Для отримання допомоги жінка може звернутись до найближчого відділення ПФУ з такими даними:

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП (за наявності);

довідка ОК-5 (можна замовити в Дії або одразу на прийомі в ПФУ);

медичний висновок тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах.

Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку

Запроваджується допомога для догляду за дитиною до одного року – 7 тис. грн щомісяця, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, – 10 500 грн (із застосуванням коефіцієнта 1,5).

Для подачі заяви необхідно звернутися до найближчого органу ПФУ та надати:

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП (за наявності);

свідоцтво про народження дитини;

документ, що підтверджує повноваження законного представника (у разі подачі не батьками);

медичний висновок тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах.

Допомога по догляду до одного року призначається з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Допомога для догляду за дитиною «єЯсла»

Окремо передбачено програму підтримки «єЯсла» – 8 тис. грн щомісяця у разі виходу матері або іншого законного представника на роботу після досягнення дитиною одного року. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, допомога становитиме 12 тис. грн (коефіцієнт 1,5).

Така допомога виплачуватиметься до досягнення дитиною трьох років.

Для того, щоб отримати виплату заявнику необхідно звернутися до найближчого відділення ПФУ та надати:

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП заявника (за наявності);

свідоцтво про народження дитини;

копію або витяг з наказу про вихід заявника на роботу у режимі повного робочого часу.

«Пакунок школяра»

Для підтримки сімей першокласників передбачена одноразова допомога «Пакунок школяра» – 5 тис. грн на шкільне приладдя та одяг. Контроль за цільовим використанням коштів здійснюватиме Нацсоцслужба. Подача доступна в Дії або ПФУ. Прийом заяв на першокласників 2026/27 розпочнеться влітку 2026 року.

«Пакунок малюка»

Як і раніше, при народженні дитини надаватиметься натуральна допомога «Пакунок малюка». Батьки зможуть самостійно обрати, це буде грошова виплата, яка дорівнює трьом прожитковим мінімумам для дітей до шести років (8 451 грн у 2026 році), або ж пакунок.