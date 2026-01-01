Виплати за народження дитини та вищі пенсії: що змінилося з 1 січня

З 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини

З 1 січня відбудеться зростання розміру мінімальної пенсії

З 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини, змінюються правила звітності для нотаріусів та набувають чинності зміни до законодавства про забезпечення права осіб з інвалідністю на працю. Про основні зміни з 1 січня 2026 року розповідає «Главком».

Виплати за народження дитини

З 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини. 50 тис. грн буде одноразовим платежем, і ця сума стосуватиметься лише тих матерів, які народили після 1 січня 2026 року.

Батьки дітей, яким станом на 1 січня 2026 року не виповнилося одного року, мають право отримати допомогу в розмірі 7 тис. грн до досягнення дитиною однорічного віку. Крім того, після досягнення дитиною одного року, сім’ї матимуть можливість отримати виплати за програмою «єЯсла».

Нові правила звітності нотаріусів

З 1 січня 2026 року змінюються правила звітності для нотаріусів, які посвідчують угоди з нерухомістю. Закон вносить зміни до податкового кодексу України щодо порядку подання нотаріусами інформації до органів контролю, диференціюючи вимоги для державних та приватних нотаріусів.

Державні нотаріуси, як і раніше, подаватимуть щомісячні звіти, тоді як приватні – переходять на квартальну звітність із деталізацією по місяцях. Хоча формально закон зменшує адміністративне навантаження для приватних нотаріусів, його головна мета – посилення контролю за операціями з нерухомістю та прозорість ринку.

Інформація, яку нотаріуси передають до податкової, залишається максимально деталізованою для забезпечення ефективного контролю.

Обов’язкові дані у звітах:

відомості про угоди – детальна інформація про кожен посвідчений договір;

ціна операції – повна вартість кожного договору або об’єкта спадщини;

суми сплаченого податку – у розрізі кожної окремої угоди;

персональні дані – інформація про сторони угод.

Форма подання: Дані передаються у формі податкового розрахунку відповідно до п.п. «б» п. 176.2 ПКУ.

Нові умови працевлаштування для людей з інвалідністю

З 1 січня 2026 року в Україні набувають чинності зміни до законодавства про забезпечення права осіб з інвалідністю на працю. Нові правила встановлюють обов’язкові квоти для роботодавців та фінансову відповідальність у разі їхнього недотримання.

З 2026 року всі роботодавці зі штатом від восьми осіб зобов’язані створювати робочі місця для людей з інвалідністю. Передбачені такі квоти:

одне робоче місце – для роботодавців зі штатом від восьми до 25 працівників;

4% робочих місць – для роботодавців зі штатом понад 25 працівників;

2% робочих місць – для підприємств, основна діяльність яких пов’язана з оздоровленням, реабілітацією, навчанням або доглядом за людьми з інвалідністю.

Роботодавці, які не виконали ці вимоги, повинні сплатити цільовий внесок до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Розмір внеску розраховується як 40% середньомісячної зарплати на одного працівника, помножене на кількість місяців у кварталі та різницю між нормативом і фактично працевлаштованими особами з інвалідністю.

З 2026 року всі роботодавці зі штатом від восьми осіб зобов’язані створювати робочі місця для людей з інвалідністю фото з відкритих джерел

Нові норми передбачають і соціальний супровід для роботодавців та працівників з інвалідністю, щоб інтеграція на робочому місці була максимально ефективною та безпечною.

Пришвидшене бронювання працівників

До 1 лютого 2026 року критично важливі підприємства зможуть бронювати своїх працівників через портал «Дія» втричі швидше.

Термін опрацювання заявок буде скорочено з трьох діб до 24 годин. Крім того, не потрібно чекати пʼять днів між заявами про анулювання бронювання працівників. Як тільки попередню заяву опрацюють – одразу можна подавати наступну.

Зазначається, що спрощення діятимуть тимчасово – до 1 лютого 2026 року. Після цієї дати повернуться стандартні правила.

Програма безплатного чекапу українців віком 40+

Українці старше 40 років зможуть пройти безплатне медичне обстеження. Ця програма стартує з 1 січня 2026 року. Ба більше, кожен учасник цієї програми отримає для цього 2 тис. грн безготівкової підтримки. На цю програму держава виділить 10 млрд гривень.

Як працює програма безплатного скринінгу для українців 40+

Кожен громадянин України, віком від 40 років отримає сповіщення в застосунку «Дія» рівно через 30 днів після дня народження з пропозицією пройти скринінг здоров’я. Коли участь у програмі буде підтверджено, на спеціальну «Дія. Картку» автоматично нарахують 2 тис. грн. Ці кошти можна буде використати лише для оплати медичного обстеження у медзакладах, які включені до переліку Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Далі потрібно записатися на прийом до клініки, незалежно від місця проживання або реєстрації. Один візит триватиме від 60 до 90 хвилин. Після обстеження пацієнт має оплатити послуги медзакладу карткою від «Дії». Ті, хто не мають можливості користуватися застосунком «Дія», можуть зробити звичайну фізичну картку та подати відповідну заявку у ЦНАП. Потім учасник отримає кошти на відповідну картку та зможе пройти обстеження.

Українці старше 40 років зможуть пройти безплатне медичне обстеження фото з відкритих джерел

Які обстеження можна пройти в рамках безплатного чекапу 40+

фізикальне обстеження – вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії, розрахунок індексу маси;

опитування щодо способу життя та скринінг симптомів для виявлення ризиків відповідних захворювань;

лабораторні дослідження, зокрема ліпідограма, глікований гемоглобін, а також за показаннями – електроліти, креатинін сироватковий, розрахункова швидкість клубочкової фільтрації, співвідношення альбумін сечі/креатинін сечі;

оцінка ментального здоров’я – короткий опитувальник для визначення рівня стресу й тривожності;

консультація лікаря з оцінки ризиків серцево-судинних захворювань, діабету та формування персоналізованих рекомендацій.

Після проходження обстеження лікар надасть пацієнту рекомендації щодо подальшого лікування або для покращення чи збереження здоров'я.

Мінімальна зарплата в Україні

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня становитиме 8 647 грн. Про це йдеться у тексті закону про державний бюджет на 2026 рік.

У погодинному розмірі мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 48 до 52 грн. Водночас середньомісячна зарплата у 2026 році за прогнозом може зрости до 30 032 грн у номінальному вираженні, а в реальному – на 5,1% до попереднього року.

Роумінг для українців у ЄС

З 1 січня 2026 року громадяни України зможуть користуватися мобільним зв’язком на території ЄС без додаткових витрат. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС.

З 1 січня 2026 року українці зможуть користуватися мобільним зв’язком на території ЄС без додаткових витрат фото: depositphotos

Українці зможуть здійснювати дзвінки, надсилати SMS і користуватися мобільним інтернетом у країнах ЄС на тих самих умовах, як у себе вдома. Водночас громадяни ЄС отримають такі ж умови під час перебування в Україні.

Дзвінки до служб екстреної допомоги залишатимуться безкоштовними.

Розмір мінімальної пенсії

У 2026 році пенсії українців зростуть завдяки індексації та збільшенню прожиткового мінімуму, а сума видатків на пенсійне забезпечення значно перевищить показники 2025 року. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

У 2026 році мінімальна пенсія буде прив’язана до нового рівня прожиткового мінімуму, який зросте до 3,2 тис. грн. Зокрема:

для працездатних осіб – 3,3 тис. грн;

для осіб, які втратили працездатність – 2,5 тис. грн.

На пенсійне забезпечення у 2026 році планують виділити 1,27 трильйона гривень, що на 123 млрд грн більше, ніж у бюджеті на 2025 рік. Востаннє прожитковий мінімум підвищували у бюджеті 2022 року – до 2 тис. грн, коли складали перший бюджет у період повномасштабної війни.

У 2023–2025 роках його не змінювали, але проводили індексації, тому розмір фактичних виплат поступово зростав. Станом на 2025 рік мінімальна пенсія становить 2,3 тис. грн.

Зарплати вчителів

У 2026 році зарплати вчителів зростуть на 50%. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

У 2026 році зарплати вчителів зростуть на 50% фото: glavcom.ua

Підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% відбудеться двома етапами – 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026. У липні 2025 року середня зарплата в галузі освіти в Україні становила 16 тис. грн. Наразі уряд надає вчителям надбавки у розмірі 2 тис. грн.

Підтримка ВПО

У 2026 році реалізуватиметься новий підхід до підтримки внутрішньо переміщених осіб. У бюджеті на потреби переселенців закладено 72,6 млрд грн – на 16,5 млрд грн більше, ніж торік. З них 500 млн грн планують спрямувати на забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості. Про це повідомила народна депутатка Олена Шуляк.

Кошти спрямують на житло, соціальні послуги, інтеграційні програми та довгострокову підтримку громад. Уряд виділяє кілька ключових напрямів:

допомогу на проживання;

нові житлові програми;

компенсації за зруйноване житло;

підтримка «єОселі»;

розвиток Home;

розширення соціальних сервісів.

Планують створити цифровий інструмент супроводу ВПО – від евакуації до інтеграції у громаду.

Графік щеплення БЦЖ

З 1 січня 2026 року новонароджених в Україні проводитимуть вакцинацію проти туберкульозу (БЦЖ) вже за 24 години після народження замість 3-5 доби. Лікарі пояснюють, що це відповідає рекомендаціям ВООЗ, спрощує процес вакцинації при ранній виписці з пологового та дозволяє вводити БЦЖ одночасно з іншими вакцинами, підвищуючи ефективність імунізації. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

З 1 січня 2026 року новонароджених в Україні проводитимуть вакцинацію проти туберкульозу (БЦЖ) вже за 24 години після народження фото: depositphotos

За словами лікарки-фтизіопульмонолога Оксани Молодої, це відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я та світовій практиці, адже раннє щеплення забезпечує ефективний захист дітей від важких форм туберкульозу, таких як туберкульозний менінгіт та міліарний туберкульоз.

Нове правило полегшує життя батькам і лікарям: за умов ранньої виписки з пологового відділення щеплення можна робити відразу, а не шукати вакцину у поліклініках. Крім того, тепер БЦЖ можна вводити одночасно з іншими вакцинами, що зменшує кількість уколів і скорочує відвідування медичних закладів.

Важливо, що щеплення можна робити без попередньої туберкулінової проби Манту або квантиферонового тесту до семи місяців життя дитини, якщо відсутній контакт із хворим на туберкульоз. Для дітей, які не отримали БЦЖ у пологовому, вакцинація за державні кошти можлива до 18 років за умови негативних результатів проби Манту або квантиферонового тесту.

Оновлений календар також адаптовано до інших щеплень: змінено графік вакцинації проти кору, паротиту та краснухи, гепатиту В, поліомієліту, кашлюка, правця та дифтерії. Додатково дівчатам 12-13 років надають можливість безоплатно отримати щеплення проти ВПЛ-інфекції, що захищає від раку шийки матки та інших хвороб, викликаних вірусом.

Скасування пільги на ввезення електромобілів

В Україні з 1 січня 2026 року припинить діяти пільговий режим ввезення електромобілів. Це означає, що при імпорті таких авто доведеться сплачувати податок на додану вартість і повне мито, як і для машин із двигунами внутрішнього згоряння. Про це повідомляв голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Йдеться про поправку №1061, яку у першому читанні бюджету підтримали 248 народних депутатів. Вона передбачала збереження нульового ПДВ і ввізного мита на електрокари ще на один рік. Однак остаточне рішення ухвалював уряд, і він цю правку відхилив. Тепер при імпорті таких авто знову доведеться сплачувати 20% ПДВ та 10% ввізного мита. Залишиться і акциз – €1 за кожну кіловат-годину батареї.

В Україні скасують пільгу на ввезення електромобілів фото: wah.ua

На практиці це призведе до подорожчання таких авто. Електромобілі купуватимуть на загальних умовах: без винятків і спеціальних податкових послаблень. В уряді пояснили рішення тим, що продовження пільг призвело б до значних втрат бюджету. За оцінками, йдеться про десятки мільярдів гривень, які могли б бути спрямовані, зокрема, на потреби оборони.

Новий механізм страхування воєнних ризиків

З 1 січня 2026 року в Україні запрацює новий механізм страхування майна від воєнних ризиків, який передбачатиме пряму компенсацію збитків для підприємств у прифронтових регіонах та часткову компенсацію страхового платежу для бізнесу по всій території Україні. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Пряма компенсація збитків для підприємств у прифронтових регіонах

Компенсація надається бізнесу, майно якого розташоване на територіях підвищеного ризику (Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, за виключенням окупованих територій). Максимальна сума компенсації становить до 10 млн грн (з урахуванням пов’язаних осіб), але не більше суми фактично підтверджених збитків.

Участь у програмі є добровільною та передбачає сплату одноразового внеску – 0,5% від загальної суми ймовірного збитку за пошкодження/знищення всього майна, заявленого до участі у програмі з компенсації за пошкодження/знищення майна.

Щоб отримати компенсацію за пошкоджене або знищене майно необхідно:

Внести майно до реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Подати до агентства заяву про надання компенсації.

До заяви додати: документи, що підтверджують право власності, довідку про відсутність податкової заборгованості, фото пошкодження (за наявності), акт обстеження, звіт про технічний стан, докази знищення/пошкодження (акти/довідки ДСНС, національної поліції тощо) техпаспорт, акт та звіт про оцінку майна, документи на підписанта.

Протягом 30 днів отримати компенсацію.

З 1 січня 2026 року в Україні запрацює новий механізм страхування майна від воєнних ризиків фото з відкритих джерел

Компенсація частини страхового платежу для бізнесу по всій території Україні

Підприємства можуть отримати компенсацію частини страхової премії за договорами страхування майна від воєнних ризиків, укладеними зі страховими компаніями. Держава компенсує частину страхового тарифу, що перевищує 1%, у сумі до 1 млн грн за кожним договором. Наприклад, якщо тариф поліса страхування воєнних ризиків складає 6%, держава компенсує різницю – 5%, але в сумі, що не перевищує 1 млн грн.

За участь у програмі з компенсації страхових премій підприємством під час подання кожної заяви сплачується внесок у розмірі 5 тис. грн на рахунок ЕКА.

Щоб отримати часткову компенсацію страхового платежу необхідно:

Обрати страхову компанію, укласти з нею договір і сплатити страхову премію.

Подати до ЕКА заяву про виплату компенсації страхової премії разом з пакетом документів.

Протягом 30 днів отримати компенсацію.

Запити щодо пакета документів та уточнення деталей приймаються на [email protected].

Ціни на пальне

З 1 січня 2026 року відбудеться чергове підвищення акцизних податків на всі види нафтопродуктів. Ставка акцизного податку становитиме:

на бензин зростуть з €271,7 до €300,8 за 1 000 літрів,

дизель – з €215,7 до €253,8 за 1 000 літрів,

автогаз – з €173 до €198 за 1 000 літрів.

З 1 січня 2026 року відбудеться чергове підвищення акцизних податків на всі види нафтопродуктів фото: kazatin.com

В інфляційному звіті НБУ йшлося про те, що регулятор не очікує різких стрибків вартості пального на АЗС, однак в майбутньому, після підвищення акцизів з 1 січня, ціни на бензин, дизель та автогаз можуть змінитися.