НБУ вводить в обіг нову купюру номіналом 20 грн

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані

Національний банк України в межах планового випуску з 21 серпня 2025 року вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. Відтепер у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 20 гривень буде розміщено патріотичне гасло: «Слава УкраїніІ! Героям слава!». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

НБУ модифікував купюру номіналом 20 гривень фото: Нацбанк

Зазначається, що всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналами 20 гривень зразка 2018 року, зображення та описи яких розміщені на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку. Модифікованими банкнотами номіналом 20 гривень Національний банк з 21 серпня 2025 року підкріплюватиме банки та СІТ-компанії (компанії, що займаються інкасацією готівки на підставі ліцензії) для подальшої їх видачі клієнтам та на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з готівкового обігу банкнот.

Нацбанк зазначив, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти. Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки.

Як йдеться в повідомленні, у серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, Національний банк випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: «Слава Україні! Героям слава!» .

У обіг введенні модифіковані банкноти:

з 08 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;

із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;

із 21 серпня 2025 року – номіналом 20 гривень.

Національний банк з 1 жовтня 2025 року поступово почне вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Також припиниться їх карбування. Банки зможуть приймати ці монети від громадян та бізнесу для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій. Водночас, потрапляючи в банки, такі монети не будуть більше повертатися в обіг,