Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

НБУ вводить в обіг нову купюру номіналом 20 грн

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
НБУ вводить в обіг нову купюру номіналом 20 грн
НБУ модифікує купюру в 20 гривень
фото: НБУ

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані

Національний банк України в межах планового випуску з 21 серпня 2025 року вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. Відтепер у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 20 гривень буде розміщено патріотичне гасло: «Слава УкраїніІ! Героям слава!». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора. 

НБУ модифікував купюру номіналом 20 гривень
НБУ модифікував купюру номіналом 20 гривень
фото: Нацбанк

Зазначається, що всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналами 20 гривень зразка 2018 року, зображення та описи яких розміщені на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку. Модифікованими банкнотами номіналом 20 гривень Національний банк з 21 серпня 2025 року підкріплюватиме банки та СІТ-компанії (компанії, що займаються інкасацією готівки на підставі ліцензії) для подальшої їх видачі клієнтам та на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з готівкового обігу банкнот.

Нацбанк зазначив, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти. Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки.

Як йдеться в повідомленні, у серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, Національний банк випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: «Слава Україні! Героям слава!» .

У обіг введенні модифіковані банкноти:

  • з 08 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;
  • із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;
  • із 21 серпня 2025 року – номіналом 20 гривень.

Національний банк з 1 жовтня 2025 року поступово почне вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Також припиниться їх карбування. Банки зможуть приймати ці монети від громадян та бізнесу для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій. Водночас, потрапляючи в банки, такі монети не будуть більше повертатися в обіг,

Читайте також:

Теги: Слава Україні! гривня Нацбанк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Monobank – перший проєкт Fintech Band, яку запустили Олег Гороховський, Михайло Рогальський та Дмитро Дубілет після виходу з ПриватБанку
Справа Приватбанку чи Гороховського?
8 серпня, 13:25
Фінансові установи втратили ліцензії через порушення вимог
Нацбанк відкликав ліцензії трьох фінустанов
22 липня, 21:00
Активна інтеграція українського продовольчого ринку до європейського має як переваги, так і виклики
Що в Україні дорожче, ніж в Європі: аналіз Нацбанку
1 серпня, 21:02
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 13229
Контракт для 60-річних, ультиматум Трампа для РФ. Головне за 29 липня
29 липня, 21:29
Міжнародні резерви України у липні 2025 року зменшилися на 4,5%
Нацбанк розповів, чому скоротилися міжнародні резерви
7 серпня, 18:21
Очільник Нацбанку наголосив, що гривня до долара залишається стійкою
Голова Нацбанку повідомив, коли стрибок курсу євро позначиться на цінах в Україні
7 серпня, 10:40
НБУ встановив курс валют на 13 серпня
Скільки коштують євро і долар 13 серпня: дані Нацбанку
13 серпня, 09:51
Міністр фінансів Сергій Марченко на презентації плану дій нового уряду
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Нацбанк встановив курс валют на 19 серпня
Курс валют на 19 серпня: скільки коштують долар та євро
19 серпня, 09:25

Економіка

НБУ вводить в обіг нову купюру номіналом 20 грн
НБУ вводить в обіг нову купюру номіналом 20 грн
Як змінилась ціна долара і євро: курс валют на 21 серпня
Як змінилась ціна долара і євро: курс валют на 21 серпня
Уряд включив виняток для України з вуглецевого податку до Плану дій з євроінтеграції
Уряд включив виняток для України з вуглецевого податку до Плану дій з євроінтеграції
Рада збільшила видатки держбюджету на 40 млрд грн
Рада збільшила видатки держбюджету на 40 млрд грн
Нацбанк встановив курс валют на 20 серпня: скільки коштують долар та євро
Нацбанк встановив курс валют на 20 серпня: скільки коштують долар та євро
РФ «годує» 70 країн світу вкраденою в України пшеницею
РФ «годує» 70 країн світу вкраденою в України пшеницею

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
14K
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
9400
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
5867
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
3365
Очільниця Податкової розповіла, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію

Новини

Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Сьогодні, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Сьогодні, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua