Запровадження щорічної прогресивної винагороди для військових. Свириденко зробила заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Запровадження щорічної прогресивної винагороди для військових. Свириденко зробила заяву
За словами премʼєрки, питання покращення мотиваційних чинників для проходження громадянами України військової служби буде опрацьовуватися комплексно
фото: Юлія Свириденко

Глава уряду відповіла на прохання добровольця  впровадити щорічну прогресивну винагороди за службу у війську

Впровадження щорічної прогресивної винагороди для військовослужбовців за кожен рік участі у війні потребуватиме залучення значного додаткового фінансового ресурсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Уряд усвідомлює необхідність покращення мотиваційних чинників для проходження громадянами України військової служби. При цьому зазначене питання є одним із пріоритетних завдань його діяльності», – йдеться у відповіді Кабміну на відповідну петицію.

Премʼєрка нагадала, що Міноборони запровадило дорожню карту імплементації моделі проходження військової служби за новим контрактом з підвищеними мотиваційними чинниками, яка передбачає підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців у разі укладення ними нового контракту для проходження військової служби, і на теперішній час уряд працює над законодавчим врегулюванням зазначеної моделі проходження військової служби.

«Уряд цілком підтримує необхідність впровадження справедливої оцінки вкладу кожного захисника i захисниці України у захист держави в умовах військової arpeciï російської федерації проти України. Водночас реалізація ваших пропозицій потребуватиме залучення значного додаткового фінансового pecypcy», – вказано в повідомленні.

Свириденко зазначила, що питання покращення мотиваційних чинників для проходження громадянами України військової служби буде опрацьовуватися комплексно з урахуванням реальних фінансових можливостей держави та пріоритетних потреб сектору безпеки i оборони.

Нагадаємо, старший лейтенант Андрій Дмитренко, який воює на фронті з 2022 року, створив петицію, яка передбачає впровадження щорічної прогресивної винагороди та символічного визнання військовослужбовців за кожен рік участі у війні.

За словами військового, держава не помічає вкладу воїнів, які перебувають на фронті декілька років поспіль. Дмитренко наголошує, що кожен із цих захисників «не новачки, а досвідчені солдати, сержанти, офіцери, які тримають війну на своїх плечах». Він стверджує, що військові не мають ані системної подяки, ані публічного визнання.

Дмитренко пропонує встановити щорічну грошову винагороду за кожен повний рік служби у війні, яка подвоюється щороку: перший рік – 50 тис. грн, другий – 100 тис. грн, третій – 200 тис. грн, четвертий – 400 тис. грн. При цьому розрахунок ведеться за фактичний термін служби в умовах війни. У разі самовільного залишення частини військовослужбовцем термін буде обнулено, і розрахунок винагороди почнеться з моменту повернення до строю.

До слова, в Україні починаючи з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата підвищилася з 8 тис. до 8 647 грн.

