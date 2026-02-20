Чому в платіжці за січень «нуль» за опалення: роз’яснення «Київтеплоенерго»

У січневих платіжках суми за опалення були скориговані відповідно до фактичного надання послуги

«Київтеплоенерго» у платіжках за січень 2026 року не нараховувало плату за централізоване опалення для населення за період його відсутності через масовані обстріли РФ

Жителі столиці, які у січні 2026 року залишилися без опалення внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури, не сплачуватимуть за цей період. «Київтеплоенерго» роз’яснило, що у січневих платіжках суми за опалення були скориговані відповідно до фактичного надання послуги, інформує «Главком».

У компанії нагадують, що через масовані ворожі обстріли об’єкти критичної інфраструктури Києва зазнали серйозних пошкоджень. Це спричинило порушення в роботі системи теплопостачання міста. На період ліквідації аварійних ситуацій комунальні служби змушені були тимчасово призупинити надання послуги опалення та гарячого водопостачання для великої кількості споживачів.

«Враховуючи це, «Київтеплоенерго» не нараховувало плату за опалення в платіжках, які кияни отримали у лютому. Плату за частину січня додадуть у платіжки за лютий, які надійдуть у березні», – йдеться в повідомленні.

Нарахування стосуватимуться лише того періоду січня, коли опалення надавалося безперебійно і в повному обсязі – від початку місяця до першої атаки, що порушила роботу системи теплопостачання.

Також в компанії додають, якщо мешканці все ж оплатили за січень, наприклад через автоматичний платіж чи як оплату за попередні періоди, оплачена сума перейде у переплату.

Нагадаємо, уряд доручив Держпродспоживслужбі проконтролювати автоматичний перерахунок комуналки за неотримані послуги. Уряд також уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.