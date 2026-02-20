Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Чому в платіжці за січень «нуль» за опалення: роз’яснення «Київтеплоенерго»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Чому в платіжці за січень «нуль» за опалення: роз’яснення «Київтеплоенерго»
У січневих платіжках суми за опалення були скориговані відповідно до фактичного надання послуги
фото з відкритих джерел

«Київтеплоенерго» у платіжках за січень 2026 року не нараховувало плату за централізоване опалення для населення за період його відсутності через масовані обстріли РФ

Жителі столиці, які у січні 2026 року залишилися без опалення внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури, не сплачуватимуть за цей період. «Київтеплоенерго» роз’яснило, що у січневих платіжках суми за опалення були скориговані відповідно до фактичного надання послуги, інформує «Главком».

У компанії нагадують, що через масовані ворожі обстріли об’єкти критичної інфраструктури Києва зазнали серйозних пошкоджень. Це спричинило порушення в роботі системи теплопостачання міста. На період ліквідації аварійних ситуацій комунальні служби змушені були тимчасово призупинити надання послуги опалення та гарячого водопостачання для великої кількості споживачів.

«Враховуючи це, «Київтеплоенерго» не нараховувало плату за опалення в платіжках, які кияни отримали у лютому. Плату за частину січня додадуть у платіжки за лютий, які надійдуть у березні», – йдеться в повідомленні.

Нарахування стосуватимуться лише того періоду січня, коли опалення надавалося безперебійно і в повному обсязі – від початку місяця до першої атаки, що порушила роботу системи теплопостачання.

Також в компанії додають, якщо мешканці все ж оплатили за січень, наприклад через автоматичний платіж чи як оплату за попередні періоди, оплачена сума перейде у переплату.

Нагадаємо, уряд доручив Держпродспоживслужбі проконтролювати автоматичний перерахунок комуналки за неотримані послуги. Уряд також уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

 

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Чому в платіжці за січень «нуль» за опалення: роз’яснення «Київтеплоенерго»
Чому в платіжці за січень «нуль» за опалення: роз’яснення «Київтеплоенерго»
Нацбанк остаточно вилучить банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн: названо дату
Нацбанк остаточно вилучить банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн: названо дату
Уряд виділяє додаткові дотації на зарплати освітянам і соцпрацівникам
Уряд виділяє додаткові дотації на зарплати освітянам і соцпрацівникам
Спрощено оренду житла для переселенців: деталі від Свириденко
Спрощено оренду житла для переселенців: деталі від Свириденко
В Україні запрацювала єдина платформа урядових програм підтримки
В Україні запрацювала єдина платформа урядових програм підтримки
Кредитні канікули для захисників: хто може не сплачувати відсотки та штрафи
Кредитні канікули для захисників: хто може не сплачувати відсотки та штрафи

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua