Перерахунок платіжок за комуналку: Свириденко повідомила деталі

Перерахунок стосуватиметься теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів

Рахунки українців за комунальні послуги з 1 січня буде перераховано в автоматичному режимі. Це потрібно для того, аби українці не переплачували за тепло і воду після російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Свириденко повідомила про зустріч з керівником Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком. Глава уряду доручила йому контролювати перерахунок плати за комунальні послуги, а також реагувати на кожне порушення.

«Перерахунок мають здійснити самі постачальники послуг, комунальні підприємства. Це має відбутися автоматично за період з 1 січня, без додаткових заяв від людей і відобразитися в платіжках уже в лютому», – каже вона.

Премʼєрка зазначила, що перерахунок стосуватиметься теплопостачання, водопостачання, а також вивезення побутових відходів. «Люди мають платити тільки за отримані послуги. Якщо через ворожі обстріли тепла і води не було, споживачі не повинні переплачувати», – додала глави уряду.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Раніше «Главком» пояснював, хто може отримати гроші на автономне живлення багатоквартирних будинків.

До слова, в Україні станом на початок листопада 2025 року налічувалося 794 604 активні провадження щодо боргів за комунальні послуги. Хоча формально вони мають активний статус, більшість фактично зайшла в глухий кут: 60% справ – понад 476 тис. – завершено без реального стягнення. Заборгованість залишається в реєстрі, але виконавцям так і не вдалося її стягнути.