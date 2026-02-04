Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Перерахунок платіжок за комуналку: Свириденко повідомила деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Перерахунок платіжок за комуналку: Свириденко повідомила деталі
Уряд доручив Держпродспоживслужбі проконтролювати автоматичний перерахунок комуналки за неотримані послуги
фото: Юлія Свириденко

Перерахунок стосуватиметься теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів

Рахунки українців за комунальні послуги з 1 січня буде перераховано  в автоматичному режимі. Це потрібно для того, аби українці не переплачували за тепло і воду після російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Свириденко повідомила про зустріч з керівником Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком. Глава уряду доручила йому контролювати перерахунок плати за комунальні послуги, а також реагувати на кожне порушення.

«Перерахунок мають здійснити самі постачальники послуг, комунальні підприємства. Це має відбутися автоматично за період з 1 січня, без додаткових заяв від людей і відобразитися в платіжках уже в лютому», – каже вона.

Премʼєрка зазначила, що перерахунок стосуватиметься теплопостачання, водопостачання, а також вивезення побутових відходів. «Люди мають платити тільки за отримані послуги. Якщо через ворожі обстріли тепла і води не було, споживачі не повинні переплачувати», – додала глави уряду.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Раніше «Главком» пояснював, хто може отримати гроші на автономне живлення багатоквартирних будинків.

До слова, в Україні станом на початок листопада 2025 року налічувалося 794 604 активні провадження щодо боргів за комунальні послуги. Хоча формально вони мають активний статус, більшість фактично зайшла в глухий кут: 60% справ – понад 476 тис. – завершено без реального стягнення. Заборгованість залишається в реєстрі, але виконавцям так і не вдалося її стягнути.

Читайте також:

Теги: Юлія Свириденко комуналка Держпродспоживслужба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У липні 2025 року Юлія Свириденко стала новою прем'єркою
Свириденко отримала «сумнівний приз». Гетманцев дав оцінку роботи прем’єрки за перші пів року
Вчора, 09:05
Свириденко повідомила про перерахунок плати за комунальні послуги
Несправедливі платіжки за комунальні послуги: уряд ухвалив рішення
30 сiчня, 20:08
Під час першої зустрічі з новим складом наглядової ради уряд поставив завдання терміново призначити нове керівництво «Енергоатома»
Уряд призначив нову наглядову раду «Енергоатома»: оголошено склад і перші завдання
29 сiчня, 05:32
Із 11 січня житло за програмою «єОселя» стало доступнішим для всіх військовослужбовців
Банки розпочали оформлювати перші пільгові іпотеки для мобілізованих
27 сiчня, 19:42
Заклади харчування виставляють клієнтам плату за генератор
Ресторани виставляють чек за роботу генератора. Держпродспоживслужба пояснила, чи законно це
27 сiчня, 16:46
Свириденко наголосила, що уряд створює всі можливості для швидкого збільшення імпорту електроенергії
Ситуація в енергосистемі України. Свириденко повідомила про низку рішень уряду
15 сiчня, 21:28
Свириденко наголошує, що проєкт дасть поштовх для подальшого залучення більшої кількості інвесторів
Уряд обрав компанію для розробки літієвого родовища: серед інвесторів друг Трампа
12 сiчня, 20:19
По всій Україні розгорнуто понад 7 тис. «Пунктів незламності»
Свириденко повідомила, де найскладніша ситуація з теплом та світлом
12 сiчня, 13:03
За словами Свириденко, кадрові зміни мають на меті посилити стійкість регіонів
Кабмін погодив кандидатури очільників ОВА в чотирьох областях
6 сiчня, 19:06

Особисті фінанси

Перерахунок платіжок за комуналку: Свириденко повідомила деталі
Перерахунок платіжок за комуналку: Свириденко повідомила деталі
Пенсійний фонд відновлює виплати пенсіонерам-переселенцям: деталі
Пенсійний фонд відновлює виплати пенсіонерам-переселенцям: деталі
Зеленський анонсував нові програми підтримки українців
Зеленський анонсував нові програми підтримки українців
«3000 км Україною». Свириденко повідомила, скільки українців оформили безкоштовні квитки
«3000 км Україною». Свириденко повідомила, скільки українців оформили безкоштовні квитки
Несправедливі платіжки за комунальні послуги: уряд ухвалив рішення
Несправедливі платіжки за комунальні послуги: уряд ухвалив рішення
Приватизацію житла від держави буде скасовано: названо терміни та альтернативи
Приватизацію житла від держави буде скасовано: названо терміни та альтернативи

Новини

Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Сьогодні, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Сьогодні, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua