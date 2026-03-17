Виплати працівникам критичної інфраструктури: скільки людей їх отримає

Наталія Порощук
glavcom.ua
За лютий 2026 року 14 806 працівників подали заяви на отримання доплати за участь в аварійно-відновлювальних роботах після російських обстрілів
За січень виплати отримали 12,3 тис. працівників ремонтних бригад

Завершився період прийому заявок на нарахування доплат працівникам, які брали участь у відновленні енергетичної та іншої критичної інфраструктури після російських обстрілів. Подання заявок тривало до 15 березня включно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

За лютий 2026 року 14 806 працівників подали заяви на отримання доплати за участь в аварійно-відновлювальних роботах після російських обстрілів. Доплата становить 20 тис. грн і передбачена для працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та АТ «Українська залізниця», незалежно від форми власності.

Зокрема, за січень виплати отримали 12,3 тис. працівників ремонтних бригад. Для реалізації ініціативи уряд спрямував 246,4 млн грн із резервного фонду державного бюджету.

«Працівникам не потрібно подавати заяви самостійно – списки формують роботодавці та подають через портал «Дія» з 6 по 15 число наступного місяця. Кошти перераховуються на поточні рахунки без відкриття нових рахунків – не пізніше кінця місяця, наступного за місяцем виконання робіт», – наголошує Міненерго.

Крім того, 16 березня уряд удосконалив механізм надання державної допомоги працівникам, які виконують аварійно-відновлювальні роботи після пошкоджень критичної інфраструктури. А саме, розширив коло отримувачів державної допомоги. До нього включили працівників, на яких офіційно покладені функції керівників аварійних бригад під час виконання відновлювальних робіт.

Також допомогу зможуть отримувати працівники підприємств інших галузей, якщо їх було офіційно відряджено або направлено на аварійно-відновлювальні роботи за зверненням обласних чи Київської міської військових адміністрацій.

«Зміни також передбачають можливість уточнення переліків підприємств і працівників, які були залучені до аварійно-відновлювальних робіт, але з певних причин не потрапили до списків у встановлені строки. Подання таких даних здійснюватиметься через портал «Дія», – додає Міненерго.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, кожен робітник, який бере участь в аварійно-відновлювальних роботах, отримає за січень, лютий і березень доплату у 20 тис. грн.

Читайте також

Колишній військовий не брав участі у бойових діях і не отримував пов’язаних із ними поранень
На Львівщині боєць привласнив величезну суму за вигадане бойове поранення
Вчора, 18:54
210 критичних об’єктів отримають новий захист
Уряд готує захист критичних об’єктів у регіонах: скільки коштів спрямують
14 березня, 22:50
Золото і валюта, затримані в Угорщині
Гроші «Ощадбанку». Угорщина прийняла рішення
10 березня, 14:02
Ринок електроенергії паралізований боргами – експерт
Ринок електроенергії паралізований боргами – експерт
28 лютого, 14:42
Microsoft інтегрує Starlink у свою систему
Компанія Microsoft оголосила про співпрацю зі Starlink
25 лютого, 11:04
Українка розповіла про головні виитрати під час переїзду до Іспанії
«Була в шоці». Українка вразила сумою, яку вона витратила на переїзд до Іспанії
23 лютого, 17:17

Ціни на пальне 17 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 17 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 17 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 17 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Українці, які втратили роботу через війну, можуть подати заявку до Реєстру збитків
Українці, які втратили роботу через війну, можуть подати заявку до Реєстру збитків
Курс валют 16 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 16 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 15 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 15 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
