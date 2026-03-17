Виплати працівникам критичної інфраструктури: скільки людей їх отримає

За лютий 2026 року 14 806 працівників подали заяви на отримання доплати за участь в аварійно-відновлювальних роботах після російських обстрілів

За січень виплати отримали 12,3 тис. працівників ремонтних бригад

Завершився період прийому заявок на нарахування доплат працівникам, які брали участь у відновленні енергетичної та іншої критичної інфраструктури після російських обстрілів. Подання заявок тривало до 15 березня включно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

За лютий 2026 року 14 806 працівників подали заяви на отримання доплати за участь в аварійно-відновлювальних роботах після російських обстрілів. Доплата становить 20 тис. грн і передбачена для працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та АТ «Українська залізниця», незалежно від форми власності.

Зокрема, за січень виплати отримали 12,3 тис. працівників ремонтних бригад. Для реалізації ініціативи уряд спрямував 246,4 млн грн із резервного фонду державного бюджету.

«Працівникам не потрібно подавати заяви самостійно – списки формують роботодавці та подають через портал «Дія» з 6 по 15 число наступного місяця. Кошти перераховуються на поточні рахунки без відкриття нових рахунків – не пізніше кінця місяця, наступного за місяцем виконання робіт», – наголошує Міненерго.

Крім того, 16 березня уряд удосконалив механізм надання державної допомоги працівникам, які виконують аварійно-відновлювальні роботи після пошкоджень критичної інфраструктури. А саме, розширив коло отримувачів державної допомоги. До нього включили працівників, на яких офіційно покладені функції керівників аварійних бригад під час виконання відновлювальних робіт.

Також допомогу зможуть отримувати працівники підприємств інших галузей, якщо їх було офіційно відряджено або направлено на аварійно-відновлювальні роботи за зверненням обласних чи Київської міської військових адміністрацій.

«Зміни також передбачають можливість уточнення переліків підприємств і працівників, які були залучені до аварійно-відновлювальних робіт, але з певних причин не потрапили до списків у встановлені строки. Подання таких даних здійснюватиметься через портал «Дія», – додає Міненерго.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, кожен робітник, який бере участь в аварійно-відновлювальних роботах, отримає за січень, лютий і березень доплату у 20 тис. грн.