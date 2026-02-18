Чому відключення є, а суми в платіжках ростуть: у Yasno розставили крапки над «і»

У холод люди частіше витрачають електроенергію, а економія відходить на другий план

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко пояснює це тривалими морозами та масованими ударами по енергосистемі

Генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко роз’яснив, чому кияни отримують збільшені рахунки за електроенергію в періоди тривалих відключень. За його словами, ситуація має цілком конкретні технічні та поведінкові причини. Про все це він виклав у своєму дописі у соцмережі, інформує «Главком».



Гендиректор Yasno Сергій Коваленко навів дані, за якими в листопаді 54% киян скоротили споживання електрики, а в грудні таких уже було 62%. Натомість у січні 2026 року частка тих, хто збільшив споживання, зросла до 41%, тоді як частка тих, хто зменшив, упала до 38%.

Сергій Коваленко пояснює це тривалими морозами та масованими ударами по енергосистемі. У холод люди частіше витрачають електроенергію, а економія відходить на другий план.

Також, за словами CEO Yasno, рахунки можуть зростати через стрибки споживання після відновлення подачі електрики. Під час запуску електродвигуни в холодильниках, насосах та іншій техніці споживають у 3-7 разів більше, і якщо такі запуски повторюються кілька разів на день, сумарні споживання збільшуються.

Енергетики пояснили, чому платіжки ростуть під час відключень світла фото: скрин допису у соцмережі

Сергій Коваленко також наголошує, що єдиний спосіб платити за фактично спожите світло – це передавати показники вчасно (з 1 по 3 число кожного місяця). Це можна зробити через особистий кабінет Yasno або чат-боти у Viber та Telegram.

Нагадаємо, уряд доручив Держпродспоживслужбі проконтролювати автоматичний перерахунок комуналки за неотримані послуги.

Рахунки українців за комунальні послуги з 1 січня буде перераховано в автоматичному режимі. Це потрібно для того, аби українці не переплачували за тепло і воду після російських атак.