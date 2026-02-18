Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Чому відключення є, а суми в платіжках ростуть: у Yasno розставили крапки над «і»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Чому відключення є, а суми в платіжках ростуть: у Yasno розставили крапки над «і»
У холод люди частіше витрачають електроенергію, а економія відходить на другий план
фото з відкритих джерел

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко пояснює це тривалими морозами та масованими ударами по енергосистемі

Генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко роз’яснив, чому кияни отримують збільшені рахунки за електроенергію в періоди тривалих відключень. За його словами, ситуація має цілком конкретні технічні та поведінкові причини. Про все це він виклав у своєму дописі у соцмережі, інформує «Главком».
 

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко навів дані, за якими в листопаді 54% киян скоротили споживання електрики, а в грудні таких уже було 62%. Натомість у січні 2026 року частка тих, хто збільшив споживання, зросла до 41%, тоді як частка тих, хто зменшив, упала до 38%.

Сергій Коваленко пояснює це тривалими морозами та масованими ударами по енергосистемі. У холод люди частіше витрачають електроенергію, а економія відходить на другий план.

Також, за словами CEO Yasno, рахунки можуть зростати через стрибки споживання після відновлення подачі електрики. Під час запуску електродвигуни в холодильниках, насосах та іншій техніці споживають у 3-7 разів більше, і якщо такі запуски повторюються кілька разів на день, сумарні споживання збільшуються.

Енергетики пояснили, чому платіжки ростуть під час відключень світла
Енергетики пояснили, чому платіжки ростуть під час відключень світла
фото: скрин допису у соцмережі

Сергій Коваленко також наголошує, що єдиний спосіб платити за фактично спожите світло – це передавати показники вчасно (з 1 по 3 число кожного місяця). Це можна зробити через особистий кабінет Yasno або чат-боти у Viber та Telegram.

Нагадаємо, уряд доручив Держпродспоживслужбі проконтролювати автоматичний перерахунок комуналки за неотримані послуги. 

Рахунки українців за комунальні послуги з 1 січня буде перераховано  в автоматичному режимі. Це потрібно для того, аби українці не переплачували за тепло і воду після російських атак.

Читайте також:

Теги: електроенергія гроші українці опалення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Діти загинули внаслідок отруєння продуктами горіння
На Дніпропетровщині під час пожежі загинули троє малюків – мати зачинила їх у будинку
14 лютого, 21:56
У Центральному реєстрі іноземців зафіксовано понад 1,1 млн людей, які в'їхали до Німеччини з 24 лютого 2022 року
З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців
13 лютого, 06:41
Пункти незламності продовжують свою роботу у столиці
Теплопостачання на Троєщині відновлено, цілодобова робота аварійних бригад триває
9 лютого, 18:06
Розгортання пунктів обігріву у Дарницькому районі столиці. 4 лютого 2026 року
У Дарницькому районі розгорнуто додаткові пункти обігріву: адреси
4 лютого, 11:11
Кияни модернізували свій будинок, і тепер не бояться відключень
Є світло та тепло, навіть під час відключень: як кияни модернізували стару багатоповерхівку
31 сiчня, 17:15
У відділенні «Нової пошти» можна скористатися безплатним Wi-Fi
«Нова пошта» ділиться електроенергією з українцями. Що не можна заряджати у відділеннях
28 сiчня, 16:00
Дизайн-концепція зовнішнього вигляду музею імені Івана Марчука
Музей Івана Марчука: а гроші де? Історія одного благодійного збору
27 сiчня, 17:37
«Білі янголи» привезли жінку до збірного евакуаційного пункту
Із Добропілля евакуювали жінку, яка три тижні прожила у холодній хаті без їжі та води
25 сiчня, 21:15
Частіше за інших торік не видавали кошти своїм співробітникам компанії, які виробляють хімічну продукцію
Невиплата зарплат: у яких сферах бізнесу найбільше боргів
19 сiчня, 08:49

Економіка

Чому відключення є, а суми в платіжках ростуть: у Yasno розставили крапки над «і»
Чому відключення є, а суми в платіжках ростуть: у Yasno розставили крапки над «і»
Продаж санкційних активів. Свириденко повідомила, які об’єкти першими підуть з молотка
Продаж санкційних активів. Свириденко повідомила, які об’єкти першими підуть з молотка
Підсанкційний Nika Spirit шукає нового власника: що стоїть за перепродажем судна
Підсанкційний Nika Spirit шукає нового власника: що стоїть за перепродажем судна
Ми потребуємо посилення захисту енергетики та поставок обладнання – очільник ДТЕК
Ми потребуємо посилення захисту енергетики та поставок обладнання – очільник ДТЕК
Автори тіньових схем експорту металобрухту хочуть і далі обкрадати державу – нардеп
Автори тіньових схем експорту металобрухту хочуть і далі обкрадати державу – нардеп
Після майже року простою «Метінвест» поновив випуск унікальної продукції
Після майже року простою «Метінвест» поновив випуск унікальної продукції

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua