Українці накопичили понад 9 млн боргів: за що найбільше

Переважна більшість боргів припадає на чоловіків

Станом на початок березня 2026 року в Єдиному реєстрі боржників нараховується понад 9,5 млн записів. За останні 12 місяців їх кількість зросла на 514 360, що відповідає приросту приблизно на 6%. Водночас реєстр є динамічним – виконавчі провадження щоденно як відкриваються, так і закриваються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Найбільшу частку боргів формують штрафи за порушення правил дорожнього руху – понад 2 млн випадків, або 21% від загальної кількості. Ще близько 20% (1,93 млн) припадає на інші адміністративні правопорушення, не пов’язані з безпекою руху.

Відчутною є і категорія стягнень на користь державного бюджету – різноманітних санкцій, штрафів та платежів: 1,65 млн проваджень (17,3%). Заборгованість за комунальні послуги становить понад 816 тисяч випадків, або 8,6%.

Водночас найбільшою групою залишаються провадження, які не віднесені виконавцями до окремих категорій – їх налічується близько 2,1 млн, що становить 22% від загальної кількості.

Найшвидше зростання за рік зафіксовано у категорії спеціальної конфіскації – кількість таких проваджень збільшилася на 63% (з 1 049 до 1 709). Також суттєво побільшало справ щодо звернення стягнення на майно – з 17 173 до 23 548, що на 37% більше.

У регіональному розрізі найбільше боргів традиційно зосереджено у Дніпропетровській області – понад 1,05 млн проваджень (близько 11%). Далі йдуть Харківська область (675 тис., 7%), Київ (667 тис., 7%), Одеська (585 тис., 6%) та Донецька області (526 тис., 6%).

Переважна більшість боргів припадає на чоловіків – 7,1 млн проваджень, або 74% від загальної кількості. Частка жінок становить 2,44 млн випадків (26%). При цьому одна людина може фігурувати одразу в кількох виконавчих провадженнях.

Нагадаємо, торік в Україні перевірили 21 938 рекламних матеріалів – це на 14% більше, ніж у 2024 році. Після різкого скорочення в перший рік повномасштабної війни кількість перевірок рекламоносіїв поступово зростає щороку, хоча досі не досягла показників 2021-го. Водночас, попри меншу кількість перевірок порівняно з довоєнним періодом, порушень фіксують приблизно на третину більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.