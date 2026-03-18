Курс валют 18 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на середу, 18 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, українська гривня зміцнилася щодо долара США, водночас дещо послабилася відносно євро та польського злотого. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,94 грн, євро – на 50,63 грн, а польський злотий – на 11,88 грн.

Курс валют станом на 18 березня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,9497 50,6388 58,5893 11,8857 55,8659
Ощадбанк
 43,75 / 44,35 50,35 / 51,20 - - -
Приватбанк
 43,5 / 44,1 50 / 51 58,25 / 58.82 11,85 / 12,5 -
ПУМБ
 43,70 / 44,30 50,40 / 51,10 57,70 / 59,10 11,65 / 11,95 -
monobank
 43,76 / 44,23 50,25 / 50,95 - - -
Райффайзен
 43,70 / 44,18 50,20 / 51 56,30 / 59,60 11,40 / 12,20 53 / 56,70
OTP Bank
 43,70 / 44,30 50 / 51 - - 55,25 / 56,25
Укрсиббанк
 43,75 / 44,35 50,20 / 51,10 57,20 / 59,55 - 54,50 / 56,50
* курс валют станом на 07:00 18 березня 2026 року

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

