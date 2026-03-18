Курс валют 18 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк оновив офіційний курс валют на 18 березня 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на середу, 18 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, українська гривня зміцнилася щодо долара США, водночас дещо послабилася відносно євро та польського злотого. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,94 грн, євро – на 50,63 грн, а польський злотий – на 11,88 грн.

Курс валют станом на 18 березня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,9497 50,6388 58,5893 11,8857 55,8659 Ощадбанк 43,75 / 44,35 50,35 / 51,20 - - - Приватбанк 43,5 / 44,1 50 / 51 58,25 / 58.82 11,85 / 12,5 - ПУМБ 43,70 / 44,30 50,40 / 51,10 57,70 / 59,10 11,65 / 11,95 - monobank 43,76 / 44,23 50,25 / 50,95 - - - Райффайзен 43,70 / 44,18 50,20 / 51 56,30 / 59,60 11,40 / 12,20 53 / 56,70 OTP Bank 43,70 / 44,30 50 / 51 - - 55,25 / 56,25 Укрсиббанк 43,75 / 44,35 50,20 / 51,10 57,20 / 59,55 - 54,50 / 56,50

* курс валют станом на 07:00 18 березня 2026 року

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.