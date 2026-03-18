Курс валют 18 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 18 березня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на середу, 18 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, українська гривня зміцнилася щодо долара США, водночас дещо послабилася відносно євро та польського злотого. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,94 грн, євро – на 50,63 грн, а польський злотий – на 11,88 грн.
Курс валют станом на 18 березня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,9497
|50,6388
|58,5893
|11,8857
|55,8659
|
Ощадбанк
|43,75 / 44,35
|50,35 / 51,20
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|43,5 / 44,1
|50 / 51
|58,25 / 58.82
|11,85 / 12,5
|-
|
ПУМБ
|43,70 / 44,30
|50,40 / 51,10
|57,70 / 59,10
|11,65 / 11,95
|-
|
monobank
|43,76 / 44,23
|50,25 / 50,95
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,70 / 44,18
|50,20 / 51
|56,30 / 59,60
|11,40 / 12,20
|53 / 56,70
|
OTP Bank
|43,70 / 44,30
|50 / 51
|-
|-
|55,25 / 56,25
|
Укрсиббанк
|43,75 / 44,35
|50,20 / 51,10
|57,20 / 59,55
|-
|54,50 / 56,50
Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
Коментарі — 0