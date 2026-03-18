Ціни на пальне 18 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ціни на пальне 18 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на бензин і дизель
Найдорожчий бензин А-95 та дизельне пальне наразі пропонують мережі Oкко, WOG та Socar

Станом на 18 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 нині становить близько 70,33 грн за літр, а дизельне пальне – 78,68 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне 

На українських АЗС зафіксовано зміни цін на пальне. Зокрема, бензин А-92, А-95 та автогаз подорожчали приблизно на 1 грн за літр. Дизельне пальне також здебільшого зросло в ціні (в окремих мережах – до 2 грн), тоді як бензин А-95+ лише в однієї мережі подешевшав приблизно на 2 грн, а в інших залишився без змін або подорожчав.

Найдорожчий бензин А-95 та дизельне пальне наразі пропонують мережі Oкко, WOG та Socar, тоді як найдешевший на «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне станом на 18 березня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 69,90 72,90 79,90 82,90 79,90 - 44,40
OKKO 71,99 74,99 80,99 83,99 81,99 - 45,99
WOG 72,99 75,99 81,99 84,99 82,99 - 45,98
KLO 71,29 72,69 81,69 84,49 82,09 70,29 45,60
SOCAR 71,99 75,99 80,99 83,99 81,99 - 45,98
UKRNAFTA 68,99 71,99 74,99 78,99 - 65,99 41,99
БРСМ 67,99 - 74,99 - - - 41,49

Чому змінюються ціни на АЗС

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне. Основними причинами цього є коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики і валюта. Антимонопольний комітет України пояснив, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні. Водночас Антимонопольний комітет перевірить ситуацію на ринку.

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що влада намагатиметься стримати підняття цін на бензин. За словами президента, влада домовилася з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» сприяти тому, аби стримати зростання цін на бензин для українців.

Українська влада хоче стабілізувати ситуацію на ринку пального через посилення контролю за націнками та залучення державного ресурсу. Крім того, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що під час купівлі пального на автозаправних станціях громадяни зможуть отримати від держави кешбек.

Як нові ціни на пальне вплинуть на вартість продуктів 

Підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продуктів. Міністерство аграрної політики запевнило, що ситуація на ринку залишиться стабільною.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10–15%. Тому навіть у разі зростання його вартості ціни на продукти аграрного сектору можуть зрости не більш як на 1–2%.

До слова, минулої неділі світові ринки зафіксували рекордне зростання цін на енергоносії – вартість нафти вперше з 2022 року подолала позначку в $100 за барель. Інвестори масово закладають у ціну ризики тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу через загострення конфлікту в Ірані. Станом на вечір неділі ф'ючерси на американську нафту підскочили на 14,7%, а еталонна марка Brent додала понад 12%, сягнувши $104.

