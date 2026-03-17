Курс валют 17 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на вівторок, 17 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, українська гривня дещо зміцнилася щодо основних іноземних валют. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,08 грн, євро – на 50,57 грн, а польський злотий – на 11,84 грн.

Курс валют станом на 17 березня 2026 року

НБУ 44,0803 50,5777 58,5298 11,8470 55,9537 Ощадбанк 43,90 / 44,25 50,40 / 51 - - - Приватбанк 43,6 / 44,2 49,9 / 50,9 58,3 / 59,1 11,8 / 12,4 - ПУМБ 43,80 / 44,40 50,30 / 51 57,60 / 59 11,62 / 11,92 - monobank 43,80 / 44,24 50,30 / 51,01 - - - Райффайзен 43,80 / 44,25 50,10 / 50,95 56,30 / 59,80 11,40 / 12,20 53 / 57 OTP Bank 43,80 / 44,35 50 / 51 - - 55,5 / 56,5 Укрсиббанк 43,85 / 44,45 50,20 / 51,10 57,20 / 59,55 - 54,7 / 56,7

* курс валют станом на 06:30 17 березня 2026 року

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.