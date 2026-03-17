Курс валют 17 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на вівторок, 17 березня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на вівторок, 17 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, українська гривня дещо зміцнилася щодо основних іноземних валют. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,08 грн, євро – на 50,57 грн, а польський злотий – на 11,84 грн.
Курс валют станом на 17 березня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
НБУ
|44,0803
|50,5777
|58,5298
|11,8470
|55,9537
Ощадбанк
|43,90 / 44,25
|50,40 / 51
|-
|-
|-
Приватбанк
|43,6 / 44,2
|49,9 / 50,9
|58,3 / 59,1
|11,8 / 12,4
|-
ПУМБ
|43,80 / 44,40
|50,30 / 51
|57,60 / 59
|11,62 / 11,92
|-
monobank
|43,80 / 44,24
|50,30 / 51,01
|-
|-
|-
Райффайзен
|43,80 / 44,25
|50,10 / 50,95
|56,30 / 59,80
|11,40 / 12,20
|53 / 57
OTP Bank
|43,80 / 44,35
|50 / 51
|-
|-
|55,5 / 56,5
Укрсиббанк
|43,85 / 44,45
|50,20 / 51,10
|57,20 / 59,55
|-
|54,7 / 56,7
Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
