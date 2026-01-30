Несправедливі платіжки за комунальні послуги: уряд ухвалив рішення

Суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 2026 року

Уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Надавачі комунальних послуг зобов’язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг і відобразити ці суми у платіжках. Споживачам ніяких додаткових заяв подавати не потрібно», – пояснила голова уряду.

За словами Свириденко, інформація про кількість днів відсутності послуг по кожному будинку має бути оприлюднена на вебсайтах операторів. Водночас суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 2026 року.

«Доручила Міністерству розвитку громад і територій та Держпродспоживслужбі проконтролювати виконання цього рішення та доповідати про результати», – підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. «Запускаємо «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень», – йдеться у повідомленні Свириденко.

«Главком» пояснював, хто може отримати гроші на автономне живлення багатоквартирних будинків.