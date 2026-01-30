Несправедливі платіжки за комунальні послуги: уряд ухвалив рішення
Суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 2026 року
Уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.
«Надавачі комунальних послуг зобов’язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг і відобразити ці суми у платіжках. Споживачам ніяких додаткових заяв подавати не потрібно», – пояснила голова уряду.
За словами Свириденко, інформація про кількість днів відсутності послуг по кожному будинку має бути оприлюднена на вебсайтах операторів. Водночас суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 2026 року.
«Доручила Міністерству розвитку громад і територій та Держпродспоживслужбі проконтролювати виконання цього рішення та доповідати про результати», – підсумувала Свириденко.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. «Запускаємо «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень», – йдеться у повідомленні Свириденко.
«Главком» пояснював, хто може отримати гроші на автономне живлення багатоквартирних будинків.
Читайте також:
- Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
- Міністерство внутрішніх справ… енергетики. Галущенко пішов, але залишився?
- Викопав землянку, підперезався, розтопив «буржуйку». Як українці переживали люті зими в давнину
- «Наша енергетика будувалася з розрахунком на ядерну війну». Ексміністр Іван Плачков – про те, чи вистоїмо ми цієї зими
Коментарі — 0